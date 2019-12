BLANT HERSKERNE: Robert Lewandowskis Bayern München, Pep Guardiolas Manchester City og Lionel Messis Barcelona er blant de styrtrike som blir mye rikere hver sesong. Foto: EPA/AFP/PA PHOTOS

De rike blir bare rikere. Vil vi bli «lurt»?

Real Madrid-president Florentino Pérez ble neppe mindre interessert i en ny superliga etter mandagens Champions League-trekning.

Rettighetshaverne roper som vanlig i begeistring: «For noen kamper det blir!»

«For et gruppespill det var, for noen mål vi fikk se», åpner UEFAs kommunikasjonsdirektør Pedro Pinto trekningsseansen og ruller i gang en fartsfylt video med scoringer og jubel.

Alt som sies, stemmer. Vi kommer til å få store kamper, det var flotte og mange mål i gruppespillet.

Men betyr det at alt er greit? Eller har alle bare godtatt at fotballen er blitt slik, at de rikeste stikker av fra resten, at det tross alt er bedre enn alternativet (at de bryter ut)?

Det er mulig vi er kommet til det stadiet at vi vil bli «lurt», at vi er blitt så vant til at de med størst midler er best og gir blaffen i at det ikke er så mye konkurranse igjen.

Nå er det ikke dette noe nytt, men pengekjøret har tatt helt av det siste tiåret og det blir verre og verre. For første gang er samtlige 16 lag i 8-delsfinalen fra de fem store ligaene.

FRISKT PUST: Erling Braut Haaland og (pengesterke) Salzburg ga gruppespillet et løft. Her avslutter han til side for mål mot Liverpool. Dejan Lovren (til venstre) og Trent Alexander-Arnold. Foto: MICHAEL DALDER / X90041

Det skal sies at det har vært en del gode kamper og noen friske Champions League-innslag denne høsten, som Salzburgs voldsomme energi og Slavia Prahas modige ballbesittelse. Tsjekkerne kom meget respektabelt fra møter med Barcelona, Borussia Dortmund og Inter, men vant likevel ingen av sine seks kamper og endte på to poeng.

Det spiller ingen rolle at Tottenham ydmykes med 2–7-tap hjemme mot Bayern München. London-laget ender likevel seks poeng foran Olympiakos på tredjeplass, og Tottenham var videre allerede før det ble tap igjen for Bayern i den siste kampen.

Det spiller heller ingen rolle at Real Madrid bare har ett poeng etter to kamper; spanjolene ender likevel åtte poeng foran gruppetreer Brugge.

Real Madrid har gått videre i 23 strake sesonger, Barcelona i 15, Bayern München i 15 av de 16 siste (var ett år i UEFA-cupen), nyrike Paris Saint-Germain og Manchester City i de åtte siste – og Juventus de syv siste sesongene.

Champions League er blitt en pengepresse for disse klubbene og forskjellene blir stadig større. Likevel er de ikke tilfredse. De vil ha mer.

STERK MANN: Florentino Pérez har mistet Cristiano Ronaldo til Juventus, men stilte opp for å dele ut en pris til sin gamle superstjerne, i regi av avisen Marca, denne sommeren. Foto: JUAN MEDINA / X01625

Det europeiske fotballforbundet gjør så godt det kan for å holde storklubbene fornøyde. Utbetalingene ble hevet og endret betydelig foran forrige sesong, inkludert et nytt system basert på prestasjoner over de siste ti sesongene.

Alle de 32 lagene belønnes, men veldig forskjellig. Det dårligste rangerte laget fikk rundt 11 millioner kroner, det neste 22, mens Real Madrid i den andre enden håvet inn cirka 350 millioner – allerede før det startet.

Heller ikke det ser ut til å være nok. I flere år er det kommet drypp som viser at storklubbene sonderer mulighetene for å danne en superliga. Football Leaks-dokumenter viste det, og for et par uker siden avslørte New York Times at Real Madrid-president Florentino Pérez hadde hatt samtaler med FIFA-president Gianni Infantino og med andre klubbledere.

Kongstanken skal være et lukket system med 20 lag, nesten bare bestående av klubber fra Spania, England, Italia, Tyskland og Frankrike, de fleste fra den gjengen som nå er i 8-delsfinalen i Champions League.

Real Madrid-presidenten ble neppe mindre hissig på ideen etter at laget hans trakk Manchester City i 8-delsfinalen. Med tap vil flere hundre millioner kroner ryke. Den spanske giganten har vunnet fire av de seks siste turneringene, men røk i 8-delsfinalen i fjor også. I teorien kan rundt regnet én milliard kroner ryke på et par år.

PENGESTERK SJEF: Manchester City-manager Pep Guardiola i samtale med eieren, sjeik Mansour under en treningsleir i Abu Dhabi i mars 2018. Til høyre Citys styreformann Khaldoon Al Mubarak. Foto: Victoria Haydn / Manchester City FC

Manchester Citys eiere fra Abu Dhabi har mer å ta av, men også for dem vil et tap i 8-delsfinalen føles kostbart. I begge leire tenkes det sikkert: Hvorfor skal vi risikere dette år etter år, når vi kan slå oss sammen og skaffe enda større og hundre prosent sikre inntekter?

Pund og euro bestemmer kanskje ikke hvem som vinner i fotball, men pengene bestemmer at det er veldig få som kan vinne. I ligaen, særlig i milliardstappede Premier League, vil de aller, aller fleste være overlykkelige med bare å få være blant de 17 beste, og dermed skaffe seg sin del av de vanvittige TV-inntektene.

Det settes poeng- og scoringsrekorder, Manchester City tar 100 av 114 poeng, Bayern har syv strake ligagull, Juventus åtte strake, PSG har vunnet det meste etter at Qatar Sports Investments overtok i 2012.

Trøsten har vært at Atlético Madrid, Leicester og Monaco har bevist at penger ikke er alt, og Manchester United og Milan er blant dem som viser at det er mulig å mislykkes med penger også.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Fortsatt vil det dukke opp en overraskende vinner her og der, men egentlig er dette bare tåkelegging av realitetene. Penger er nesten alt, og fotballen sitter fast i sin urettferdighet.

Det blir liksom feil uansett. Tanken på en lukket superliga føles helt forferdelig. De nasjonale ligaene vil ødelegges, det vil være et farvel til fotballen slik vi kjenner den. Paradokset er at det sportslig trolig hadde vært langt mer rettferdig.

Det blir neppe noen superliga på mange år. Men vi kan glede oss til Real Madrid mot Manchester City, Atlético Madrid mot Liverpool og en ny fantastisk Champions League-vår.

