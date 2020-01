NY JOBB: Mikael Stahre (til venstre) flytter til Østfold. Her fra dagens pressekonferanse med sportssjef Thomas Berntsen. Foto: Terje Bendiksby

Svenske Stahre ny Sarpsborg-trener

SARPSBORG/OSLO (VG) Mikael Stahre (44) erstatter Geir Bakke som Sarpsborg-sjef. Svensken har skrevet under på en treårskontrakt.

Oppdatert nå nettopp

Østfoldingene presenterte 44-åringen som klubbens nye sjef på en pressekonferanse mandag formiddag.

– Det som fristet med Sarpsborg, er at det er en klubb som vil noe. De vil fremover, og de setter lagarbeid høyt. Jeg har fulgt klubben nøye. Jeg vet hvor styrken ligger. Vi er enige om hvordan vi skal spille og hvordan vi skal ta klubben videre. Det er hardt arbeid som gjelder, sier Stahre.

Hans forrige jobb var som hovedtrener for amerikanske San Jose Earthquakes i 2018. Stockholm-karen har tidligere ledet lag som den svenske hovedstadsklubben AIK, IFK Göteborg, greske Panionios og kinesiske Dalian Aerbin.

– Fantastiske resultater

Nå tar Stahre over jobben som romerikingen Geir Bakke forlot på 2019s siste dag – til fordel for samme rolle i Lillestrøm.

Det er sportssjef Thomas Berntsen fornøyd med.

– Stahre er en offensiv anlagt trener med gode meritter. I Sverige har han levert fantastiske resultater med alle klubber han har ledet i Allsvenskan. Han står for en fotball vi tror vil passe Sarpsborg 08 veldig godt. Underveis i prosessen har han seilet opp som vårt klare førstevalg. Vi er trygge på at dette blir en god match, sier Berntsen.

Han opplyser at «Mikke» var tidlig på klubbens liste over potensielle trenere.

– Jeg er veldig glad for å være her, sier Stahre.

– Hvor mye har du sett av norsk fotball og Sarpsborg? spør VG.

–Jeg har fulgt med – og så også flere kamper som klubben spilte på treningsleiren i Marbella i fjor. Jeg har også sett matcher på video, sier Stahre.

– Men det er en ting å sitte på tribunen og se kamper. Jeg vil kjenne norsk fotball på nært hold før jeg sier mer, sier svensken.

Deretter utdypet Berntsen hva han mener med at de skal ta Sarpsborg til «nye høyder».

– Det går på å utvikle klubben innenfra, gjennom treningshverdagen. Vi vil koble oss på i toppen av Eliteserien igjen. Vi er ambisiøse. Mikke er ambisiøs. Vi har lyst til å lukte på det nivået vi har vært tidligere, sier sportssjefen.

– Smart

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson mener Sarpsborg har gjort et lurt valg i Stahre. Svensken kjenner godt til landsmannens egenskaper som fotballtrener.

– Det er en smart ansettelse. Året som kommer nå er ekstremt viktig for Sarpsborg. Jeg mener det kan definere de 10 neste sesongene for dem. Alt har egentlig vært en opptur for dem helt til de fikk en nedtur i fjor. Så jeg syns det er klokt at de henter inn en erfaren trener som har resultater å vise til, sier Jonsson til VG.

– Hvordan vil du beskrive ham som trener?

– Han er vant til å stå i stormen. Han har trent store klubber. Han bryter ikke med Sarpsborg-stilen. Han er i utgangspunktet en 4–4–2-trener. Han ønsker å spille i lengderetning, men er nok litt mer «spillende» enn det de har hatt tidligere. Han er også flink til å jobbe i team. Han kommer ikke til noe dekket bord i Sarpsborg. De har hatt en nedadgående form i Eliteserien de to siste årene. Så de må forsterke seg. Hvis ikke blir det kniven på strupen med tanke på nedrykk i år også.

Stahre-forgjenger Bakke ledet Sarpsborg 08 de fem foregående sesongene. Det førte til følgende plasseringer: 11, 6, 3, 8 og 12.

Publisert: 13.01.20 kl. 10:00 Oppdatert: 13.01.20 kl. 10:31

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om

Flere artikler