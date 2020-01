KVINNELIGE TILSKUERE: Bildet er fra en Champions League-kamp i Riyadh i september 2019. Kvinnelige tilskuere står sammen med menn på tribunen. Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

Omstridt spansk supercup: Garanterer kvinnelige tilskuere

Den spanske supercupen arrangeres i Saudi-Arabia de neste dagene. Ifølge det spanske fotballforbundet skal kvinner få se kampene – og kunne sitte sammen med menn. Men kommer det publikum i det hele tatt?

Den første semifinalen går onsdag mellom Valencia og Real Madrid, mens Barcelona og Atlético Madrid møtes torsdag. Finalen går søndag.

Da den omdiskuterte avtalen ble presentert i november, sa talsmannen for det spanske fotballforbundet Luis Rubiales at supercupen skal spilles i Saudi-Arabia de tre neste årene. Det er ikke kjent hvor mye spanjolene betalt for det.

– Saudiarabiske kvinner vil få være til stede under de tre kampene, uten restriksjoner og de kan ha på seg de klærne de føler er passende. Det vil ikke være noe spesielt område på stadion spesielt reservert for dem – det er skrevet i kontrakten, sa Rubiales, ifølge AS.

Men spørsmålet er om det blir glissent på tribunen – kvinner eller menn. For mandag skrev El Mundo at billettsalget går elendig. Valencia hadde solgt bare 26 billetter til sine fans foran møtet med Real Madrid. Og totalt var bare ni prosent av billettene solgt. Real Madrid hadde solgt 700 billetter, Barcelona 300.

Kongedømmet har de siste årene kommet med flere reformer. Blant annet er det blitt lov for kvinner å kjøre bil. Rett før nyttår kom også meldingen om at det ikke lenger stilles krav om å ha egne innganger for kvinner og menn på restauranter og kafeer i Saudi-Arabia.

– Det skal ikke bli en skammens Supercup. Vi har en avtale med det saudiske forbundet at de også skal ha en kvinneturnering. Vi drar til Saudi-Arabia fordi det er godt for spansk fotball, og det er viktig for oss å bli anerkjent etter som vi ønsker å arrangere VM sammen med Portugal, sa talsmannen Rubiales ifølge AS.

Ikke alle er like fornøyd med avtalen. Amnesty frarådet det spanske fotballforbundet å velge Saudi-Arabia som arrangørland allerede da ryktene begynte å gå om avtalen. Amnestys begrunnelse var brudd på menneskerettighetene, blant annet gjennom diskriminering av kvinner, begrensninger i ytringsfriheten og bruken av dødsstraff.

Det handler selvfølgelig om penger, og turneringen er også utvidet fra to til fire lag. «Tilfeldigvis» endte Real Madrid og Barcelona i hver sin semifinale.

Men en rekke spillere sliter med skader og sykdom foran supercupkampene. Det gjelder ikke minst Real Madrid. Ifølge Marca kommer hverken Gareth Bale eller Karim Benzema til å spille. Det gjør heller ikke de skadde spillerne Marco Asensio og Eden Hazard.

Vinnere av den spanske supercupen: 2018: Barcelona. 2017: Real Madrid. 2016: Barcelona. 2015: Athletic Bilbao. 2014: Atlético Madrid. 2013: Barcelona. 2012: Real Madrid. 2011: Barcelona. 2010: Barcelona.

Hos Valencia er Rodrigo Moreno bekreftet ute, og Gonçalo Guedes har ikke spilt kamp på tre måneder.

Andre spillere som er tvilsomme før turneringen, er Marc-André ter Stegen, Ousmane Dembélé, Arthur Melo og Atlético Madrids Stefan Savic.

VGs tips: Begge Lag Scorer

Lagene møttes nylig i La Liga på Mestalla i Valencia – der vertene sto opp veldig bra. De hadde seieren så godt som inne, men Real Madrids Karim Benzema ville det annerledes og utlignet fra kort hold på overtid (1–1).

Spiller for spiller er det Real Madrid som har det beste laget her. Men i hvilken grad begge lags spillere opplever dette nye turneringsformatet i et fremmed land som et pliktløp er ikke godt å vite på forhånd.

Vi foreslår et Begge Lag Scorer-spill til 1,50 i odds. Spillestopp er kl. 19.55 og Eurosport Norge har senderettighetene.

Publisert: 08.01.20 kl. 11:10

