Manchester United vil intensivere jakten på supertalentet «alle» vil ha

Toppklubbene ligger langflate etter driblefanten Jadon Sancho (19). Med Erling Braut Haaland (19) på plass i Borussia Dortmund, kan tyskerne endelig være villige til å selge. Manchester United kan bli neste stopp.

Sancho har lagt fotballverden for sine føtter etter en rekke vakre scoringer, lekre assists og en haug av dribleraid i Tyskland. Han har etablert seg som en av de beste kantspillerne i Europa, og har også blitt en fast del av det engelske landslaget.

Beilerne står klare, og for første gang siden hans store gjennombrudd, skal Borussia Dortmund være åpne for å selge.

Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Chelsea og Manchester United skal ifølge rapportene stå klare med sjekkheftet for å hente engelskmannen, og samtidig har Manchester City en klausul som sier at de kan matche ethvert akseptert Sancho-bud.

Vil til Premier League

Manchester United skal være i førersetet i jakten på Sancho, ifølge The Times. Den engelske avisen skriver at Borussia Dortmund er villige til å diskutere en overgang etter at de slo de røde djevlene i kampen om Erling Braut Haalands signatur.

I tillegg skal Sancho være åpen for å diskutere med Manchester United. The Times skriver at Dortmund vet at kantspilleren vil til til Premier League, og at de ser for seg at sommeren vil være et bra tidspunkt å selge for å få mest mulig.

19-åringen har hatt en fantastisk sesong, og står med 12 mål og 13 målgivende pasninger på 24 kamper.

VGs tips: United-seier

Arsenal var så gode mot Chelsea i den første hjemmekampen under Mikel Artetas ledelse på lørdag – i første omgang. The Gunners ledet 1–0, og det var en ny giv og mer tak i laget. Men så, utover i matchen kollapset Arsenal, og på tampen vendte Chelsea til 2–1-triumf. Ligafasiten viser dermed 1–6–5 på de 12 siste Arsenal-kampene, og slik befinner klubben seg nærmere Premier League-tabellens bunnstrid enn topp seks-sjiktet.

Manchester United holder i 5.-plassen. Det er en overdrivelse å hevde at laget har tatt sesongen med storm og sjarmert alle, men det er noen tegn her og der på at laget er på rett vei. 2–0-borteseieren over Burnley lørdag aften betyr at laget kun er fire poeng bak topp fire-tabellsjiktet før onsdagens øvrige oppgjør. Særlig mot de såkalte topp seks-klubbene har laget prestert.

United har vunnet tre av dem kampene de har spilt – og er uten tap. Seirer mot Tottenham, Chelsea, Manchester City og ett poeng mot både Arsenal og Liverpool. Eric Bailly var tilbake på mandagstreningen, men hverken Ashley Young eller Paul Pogba var å se. Scott McTominay er ute. Arsenal har fire uaktuelle spillere, mens fem av stjernene er tvilsomme.

Kampen vises på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 01.01.20 kl. 11:13

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 19 18 1 0 47 – 14 33 55 2 Leicester City 20 13 3 4 43 – 19 24 42 3 Manchester City 20 13 2 5 54 – 23 31 41 4 Chelsea 20 11 2 7 35 – 28 7 35 5 Manchester United 20 8 7 5 32 – 23 9 31 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

