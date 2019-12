Vincent Kompanys grønne skifte har ikke gitt poeng

Vincent Kompany (33) har skiftet fra himmelblått til lilla på drakten. I matveien har han gjort et grønt skifte.

Nå nettopp

Her er våre oddstips

– Jeg spiser nesten ikke kjøtt lenger. Plantebasert mat gjør at jeg føler meg bedre, sier han i et intervju med Telegraph.

Den tidligere Manchester City-kapteinen mener at mer plantebasert kost gir ham mer energi.

Men det ser ikke ut som at denne energien har gitt ham det som skal til for å lykkes som spillende manager i lilla Anderlecht. Kompany skjønte tidlig at det ikke var så lurt å være coach også på kampdag - og overlot det til Simon Davies (tidligere trener for reservene i City). Så forsvant dansken Frank Arnesen som sportsdirektør, og den tidligere Anderlecht-stjernen Franky Vercauteren ble utnevnt til hovedtrener.

Anderlecht tok bare seks poeng på de ni første seriekampene og lå som nummer 13 av 16 lag. Det har bedret seg litt siden. Nå ligger de på 10. plass med 23 poeng.

Fredag er det Eurojackpot: 100 millioner!

Vincent Kompany er ikke helt som andre fotballspillere. Det gjelder ikke bare hans «grønne skifte», men også det faktum at han tok en skikkelig utdanning mens han spilte for Manchester City. Belgieren tok - i det stille - en mastergrad på Manchester Business School.

Det har blitt antydet at Kompanys farvel er det som har skapt Manchester City mest trøbbel denne høsten. Manager Pep Guardiola svarte på spørsmål om Kompanys innflytelse var savnet med å si «nei, dette er en utrolig gruppe».

– Selvfølgelig var Vincent en viktig spiller, men vi har andre til å gjøre jobben nå.

Anderlecht klarte ikke å kvalifisere seg for Europa-spill sist sesong - for første gang siden 1964 - og Kompany ble hentet for å få orden på klubben. Men foreløpig har hans «prosjekt» ikke vært noen stor suksess.

Her kan du spille på Eurojackpot!

I løpet av sine 11 år i Manchester City var han med på fire Premier League-titler, fire ligacuptriumfer og to FA-cup-seirer. Foreløpig er det alt annet enn titler han må tenke på i Anderlecht, som tok tre europeiske titler på 1970- og 80-tallet: To ganger cupvinnercupen og én gang det som het UEFA-cupen (som i dag er en del av Europa League). På 1980-tallet var de også to ganger i semifinalen i den gjeveste Europacupen, det som i dag heter Champions League.

VG-tips: Anderlecht-Club Brugge

* Kvartfinale i den belgiske cupen, og et stormøte mellom to av nasjonens største klubber.

* Anderlecht har hatt en elendig sesong til dem å være så langt. Brussel-klubben befinner seg til daglig på 10. plass av 16 lag i ligaen. De har bare sikret seg tre poeng av 12 siste mulige.

* Club Brugge topper serien med åtte poengs forsprang til Antwerp. Flandern-gjestene hadde null problem med Mechelen i søndagens ligakamp (3-0), hvilket var lagets fjerde strake i ligaen. Gjestene avanserte nylig til Europa League-sluttspillet etter å ha deltatt i Champions League-pulje med sterke Real Madrid, PSG og Galatasaray.

Borteseier gir 1,65 i odds. Du må spille før kl. 20.40.

Publisert: 19.12.19 kl. 14:48

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om

Flere artikler