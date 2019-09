Mushaga Bakenga (nummer to fra venstre) feirer med lagkameratene etter scoringen. Foto: Ned Alley, NTB scanpix

Leiesoldaten Bakenga scoret igjen: – Planen var å være en pain in the ass

TRONDHEIM (VG) (Ranheim – Bodø/Glimt 1–1) Dette var topp- mot-bunn-oppgjøret som hverken Ranheim eller Bodø/Glimt hadde råd til å tape. Innleide Mushaga Bakenga (27) så ut til å ha sikret livsviktige Ranheim-poeng, men så slo Glimt tilbake.

Mushaga Bakenga fortsatte å gjøre det han er leid inn for å gjøre; å score mål for Ranheim. Mot Bodø/Glimt var den arbeidsomme spissen i perioder et angrep alene, og kom til flere store sjanser mot andreplasserte Bodø/Glimt.

– Planen min var å være en pain in the ass, og det lyktes jeg mye med, men jeg skulle gjerne scoret flere, sier Bakenga til VG.

Den innleide Tromsø-spissen herjet med Glimt-forsvaret i de 75 minuttene kroppen holdt, og kunne like gjerne stått med hat trick i protokollen. Men begge de to gangene trønderen headet ballen i mål, markerte assistentdommeren for offside.

– Jeg har ikke sett reprisen, men jeg kødda med dommerne og viste VAR-tegnet til dem begge gangene. De kunne godt ha gitt fordel til angripende lag i stedet for å veive med offsideflagget.

Straffet Glimt

29 minutter ut i omgangen fikk Bakenga muligheten han hadde kjempet for. Ranheim kontret på høyre, vendte spillet mot venstre der Mads Reginiussen og Ola Solbakken kom stormende i tospann. Sistnevnte la inn da han kunne skutt, men ballen stoppet i armen til Glimts høyreback Erlend Dahl Reitan.

Dommer Tom Harald Hagen pekte på straffemerket.

– Jeg syns det blir helt håpløst å dømme på sånt. Jeg har hånda i en helt naturlig posisjon, og ballen sparkes opp i hånda mi. Jeg har ikke mulighet til å ta den bort, sier Reitan til VG.

– Jeg vurderer det slik at armen henger ut bak, som ikke er å anse som en naturlig posisjon. Når den henger så langt ut fra kroppen, så er det straffe etter mitt skjønn. Jeg har sett den på nytt, og jeg står for avgjørelsen, sier dommer Hagen til VG.

Straffeskytter

Med de faste straffeskytterne Erik Tønne og Michael Karlsen ute, var det Bakenga som fikk ansvaret fra krittmerket. Scoringen var hans tredje på fire kamper siden leieovergangen fra Tromsø.

– De spurte meg før kampen, og da var det ingen tvil. Jeg har mast litt for å stå på den lista siden jeg kom hit. Tønne tok den forrige, men han var ikke her i dag, og da var det «Mush», sier Bakenga.

– Hvem hadde tatt den om Karlsen hadde spilt?

– Det hadde vært Mush likevel. Man kan ikke la en spiller som har bomma i en opprykksfinale ta straffespark, sier Mush med et smil, og sikter til Karlsens straffemiss for Hødd i 2015.

– Urettferdig

Fem minutter før slutt fikk Ranheim-veteran Øyvind Storflor omgangens aller største sjanse, og kunne punktert kampen alene med Glimt-keeper Ricardo Friedrich, men avslutningen gikk utenfor.

Ranheim så ut til å gå mot sin første seier på seks kamper. Så dukket innbytter Jens Petter Hauge opp på overtid og banket ballen i lengste hjørne. Det sikret ett poeng til Glimt, og samtidig Ranheim ned fra den midlertidige 12. plassen og tilbake til 15. plass, der de var før avspark.

– Jeg er ikke fornøyd. Ut i fra prestasjonen er jeg fornøyd med ett poeng, men prestasjonen er ikke god nok, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Prestasjonen vår holder til tre poeng. Vi har muligheten til å gå opp til 2-0 og vinne, men sånn er det når vi er inne i en periode med lite flyt. Det føles urettferdig, men vi kan ikke tenke på det. Vi har mistet poeng i sluttminuttene i alt for mange hjemmekamper, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

