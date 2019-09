Mushaga Bakenga (nummer to fra venstre) feirer med lagkameratene etter scoringen. Foto: Ned Alley, NTB scanpix

Glimt utlignet på overtid – tapte poeng i gullstriden

TRONDHEIM (VG) (Ranheim – Bodø/Glimt 1–1) Dette var topp- mot-bunn-oppgjøret som hverken Ranheim eller Bodø/Glimt hadde råd til å tape. Innleide Mushaga Bakenga så ut til å ha sikret livsviktige Ranheim-poeng, men så slo Glimt tilbake.

Erik Eikebrokk

Nå nettopp







Mushaga Bakenga fortsatte å gjøre det han er leid inn for å gjøre; å score mål for Ranheim. Mot Bodø/Glimt var den arbeidsomme spissen i perioder et angrep alene. Spissen kom til fire store sjanser mot andreplasserte Bodø/Glimt.

Ranheim så ut til å gå mot sin første seier på seks kamper. Så dukket innbytter Jens Petter Hauge opp på overtid, og sikret ett poeng til Glimt.

Topp mot bunn

Ranheim hadde ikke vunnet på fem kamper, mens tittelutfordrer Bodø/Glimt hadde spilt uavgjort mot Stabæk, og fått bank av Odd. Uavgjort mot trønderne ble dermed lagets tredje uten seier.

Kampen var også den første uten Amor Layouni. Inn på laget kom Philip Zinckernagel, som bare i perioder greide å true Ranheim-forsvaret.

Det var Zinckernagel og bortelaget som åpnet kampen best, og dansken rakk å gjøre Ranheims høyreback Jørgen Olsen Øveraas svimmel i åpningen. Men Øveraas og Ranheim spilte seg inn i kampen, og overtok initiativet.

Straffet Glimt

29 minutter ut i første omgang kom vendepunktet. Ranheim kontret på høyre, vendte spillet mot venstre, der Mads Reginiussen og Ola Solbakken kom stormende i tospann. Sistnevnte la inn da han kunne skutt, men ballen stoppet i armen til Glimt-back Erlend Dahl Reitan.

Dommer Tom Harald Hagen pekte på straffemerket. Bakenga banket ballen i mål.

Minutter før pause var Bakenga frempå igjen, mot et stadig mer usikkert Glimt-forsvar. Headingen var perfekt, men Bakenga var, ifølge dommerteamet, i offside.

Det samme skjedde bare minutter ut i andre omgang. Bakenga satte pannebrasken på innlegget. Ballen i mål, men nok en gang offside.

Slo tilbake

Sakte, men sikkert tok Glimt over initiativet i andre omgang. Ranheim-spillerne ble presset lenger og lenger bak i banen, men bortsett fra en enorm sjanse til den ellers anonyme Håkon Evjen, greide «den blå forsvarsmuren» å holde Glimt-spillernes på armlengdes avstand.

Inntil videre.

Fem minutter før slutt fikk Ranheim-veteran Øyvind Storflor omgangens aller største sjanse, og kunne punktert kampen, man avslutningen gikk utenfor.

Det skulle straffe seg.

To minutter på overtid fikk innbytter Jens Petter Hauge muligheten fra venstre etter Zinckernagels lange innlegg. Avslutningen i lengste var perfekt. Dermed ett poeng til hvert av lagene.

Publisert: 22.09.19 kl. 19:54