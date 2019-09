Styrelederen om Vålerenga-krisen: – Ingen raske grep kan gjøre det annerledes for oss

Vålerengas styreleder Thomas Baardseng freder Vålerenga-trener Ronny Deila samtidig som han tviler på at målsettingen om topp fire blir oppfylt. Deilas posisjon og kontraktssituasjon skal evalueres etter sesongen.

– Vi er i likhet med mange andre bekymret for resultatene. Vi er like lite fornøyd som de som jobber med sport. Men vi står sammen, sier Baardseng til VG mandag ettermiddag – dagen etter klubben ble ydmyket med 4–0 av Viking hjemme på Intility Arena.

Smellen mot opprykkslaget forlenget VIFs rekke av kamper uten seier til å telle åtte – og formen har aldri vært dårligere stilt under Deilas regime på Oslo Øst (hadde også syv kamper uten seier fra juli til september 2017).

– Når styret ikke er fornøyd, hva skjer da med den sportslige ledelsen?

– Man har ansettelsesforhold og en strategi som ligger i bunnen. Vi jobber etter den og forholder oss til planene som er lagt. Så vurderer vi opp imot de ambisjonene vi har hatt. Vi er inne i en veldig, veldig dårlig periode. Den tror jeg vi skal klare å komme oss ut av, men da må vi jobbe etter de linjene vi har. Det er ingen raske grep som kan gjøre det annerledes for oss, sier Thomas Baardseng.

– Det vil si at Ronny Deila sitter trygt?

– Det er viktig å understreke at vi er en samlet klubb, og Ronny Deila er vår A-lagstrener. Vi har i fellesskap utarbeidet et plangrunnlag i styrene, vedtatt på årsmøtet og presentert det på medlemsmøter. Det ligger i bunnen for arbeidet vi gjør. Vi må forholde oss til det – også når det butter, svarer styrelederen i Vålerenga Fotball Elite, som i klubbens organisasjonsmodell «eier» fotballaget Vålerenga og dermed er sjefene til treneren, mens styret i Vålerenga Fotball AS har ansvaret den kommersielle delen av klubben.

Ingen «krisemøter»

Ifølge Baardseng er det ingen ekstraordinære styremøter i tiden fremover. Det neste er berammet i oktober.

Etter fjorårssesongen, der Vålerenga ble nummer seks, var Ronny Deila krystallklar på at topp fire var et ufravikelig krav for Vålerenga i 2019.

– Det begynner å se veldig vanskelig ut. Vi er langt bak. Vi lå brukbart an, men med den rekken vi er inne i nå, er den ambisjonen er vanskelig å oppnå, innrømmer Thomas Baardseng.

– Hvilke konsekvenser får det?

– Den må vi ta på evalueringen etter sesongen.

– Ronny Deila har ett år igjen av kontrakten etter sesongen – hva tenker dere om den situasjonen?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere de forholdene der. De er interne, og det er mange kabaler gå opp hver eneste høst med spillere og treneransettelser. Det er riktig som du påpeker, at Ronny har kontrakt som går ut neste sesong. Vi gjør som vi pleier, evaluerer etter hver sesong. Vi diskuterer selvfølgelig situasjonen innenfor sport gjennom året. Ronny har kontrakt og det vi forholder vi oss til.

– Har Deila uttrykt noe ønske om at han vil forlenge?

– Det er en intern prosess som vi skal ta internt før vi tar det ut i VG eller hos noen andre, svarer Vålerenga-fotballens styreleder.

Tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal sa følgende om «Prosjekt Deila» tidligere denne sesongen:

