Elendig: Veton Berisha er ikke fornøyd med Branns målsnitt på hjemmebane. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Her er Brann dårligst av samtlige Eliteserie-lag: – Elendig

BERGEN (VG) Brann har scoret ett mål i snitt på sine elleve hjemmekamper denne sesongen. Det er færrest av alle lagene i Eliteserien.

Mathias Fløtaker

– Det er rett og slett elendig.

Det sier Veton Berisha til VG når han blir presentert statistikken etter 0–0 hjemme mot Haugesund i sist hjemmekamp. Helgen etter ble det 0–0 mot Rosenborg.

Branns elleve hjemmemål på like mange kamper er klart dårligst i Eliteserien. Sarpsborg 08, Tromsø (ti kamper) og Haugesund følger med 13 scoringer fremover på eget gress.

– Vi har ikke vært gode nok på hjemmebane, så det er ikke noe å legge skjul på. Du ønsker selvfølgelig å prestere foran supporterne og vise at det er dette du vil, men vi har ikke fått ut potensialet vårt, sier Berisha.

Angrer ikke

Han spilte fire år i Tyskland og Østerrike før han signerte for bergenserne i vinter. Så langt har han ikke klart å bidra så mye i målprotokollen som han håpet på. Fasiten er tre mål på 21 kamper i Brann-trøya.

– Jeg begynner å bli jævlig lei av ikke å vinne fotballkamper. Vi har lyst til å vinne - det er derfor vi holder på med dette. Hadde jeg visst at jeg skulle tape og spille uavgjort hver kamp, så hadde jeg nok ikke spilt fotball, sier angrepsspilleren med et glimt i øyet.

Til tross for at Berisha, som var ønsket av flere norske klubber i vinter, ikke har vært en ubetinget suksess i Brann-drakten, angrer han ikke på valget.

– For meg var det et supert valg og jeg trives veldig godt i klubben. Selvfølgelig kunne det gått bedre sportslig, men totalpakken er helt nydelig.

Dårlig uttelling

Lars Arne Nilsen er heller ikke imponert over 11–10 i målforskjell på Branns elleve hjemmekamper denne sesongen.

– Det er for lite. Det er ikke i nærheten. Men se på hvor mange sjanser vi har skapt, så ser du at vi ikke har spilt så dårlig. Dessverre har uttellingen har vært for svak, forteller treneren til VG.

Han får støtte av kaptein Vito Wormgoor.

– Vi må forbedre oss. Dette er nok en kamp der vi har noen gode sjanser i førsteomgang, men vi klarer ikke å sette ballen i mål. Får vi én scoring, blir det mindre press defensivt og hele laget kan slippe oss mer løs, sier kapteinen.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 23 16 4 3 54 – 23 31 52 2 Bodø/Glimt 23 14 5 4 54 – 34 20 47 3 Odd 24 13 6 5 38 – 28 10 45 4 Rosenborg 23 11 7 5 36 – 27 9 40 5 Viking 23 10 6 7 41 – 33 8 36 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

