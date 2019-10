Sendte Godset ned i trøbbel: Lehne Olsen turte ikke å feire scoringen

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Lillestrøm 1-1) Lillestrøms Thomas Lehne Olsen sendte Strømsgodset ned i trøbbel igjen. Men den tidligere Strømsgodset-spilleren turte ikke feire den meget viktige scoringen som kan bli avgjørende for nedrykksstriden.

Med seier ville Strømsgodset kommet seg opp på «trygg grunn» på tabellen. Men de fikk i stedet smake det fra en av klubbens tidligere spillere da Lehne Olsen utlignet hjemmelagets ledelse i 2. omgang og sendte Strømsgodset tilbake på kvalikplassen de lå på før kampen.

– Jeg hadde veldig lyst til å juble, men så så jeg opp på «GodsetUnionen». Jeg fant fort ut at jeg skulle holde meg veldig rolig, sier Lehne Olsen.

Han spilte for drammenserne mellom 2013–2015. Søndag sendte han sin gamle klubb tilbake i trøbbel i bunn av Eliteserien. Ifeanyi Mathew fant Lehne Olsen med en utrolig flott pasning og spissen gjorde ingen feil mot keeper Martin Hansen etter 71 minutter.

– Skuldrene datt litt ned da det var første scoring på en stund, men samtidig med respekt for klubben her holdt jeg meg rolig, sier målscoreren.

Men situasjonen var en helt annen da lagene gikk til pause.

– Vi blir pisset på, sa en tydelig forbannet LSK-spiller Tobias Salquist i pauseintervjuet med Eurosport etter at Strømsgodset hadde skapt fem fete sjanser som alle kunne gått inn mot LSK.

Og enda verre skulle det bli da han og lagkameratene kom ut på banen i 2. omgang. Bare 16–17 sekunder gikk før Herman Stengel fant Moses Mawa som fosset gjennom et vidåpent LSK-forsvar og kunne hamre inn 1–0 bak keeper Marko Maric på direkten etter pausepraten.

HYSJET PÅ LSK-FANSEN: Moses Mawa etter scoringen mot Lillestrøm rett etter pause. Foto: Heiko Junge

Og det var fullt fortjent etter at Strømsgodset hadde dominert og skapt en rekke sjanser på Marienlyst stadion i Drammen. Men likevel endte det med solid skuffelse for Mawa og lagkameratene.

– Vi skaper flere sjanser enn dem og var bedre enn Lillestrøm. Det er kjipt med et poeng, sier en meget skuffet Mawa til VG etter kampen.

Lars-Jørgen Salvesen mente de hadde fortjent alle tre poengene og ser at de virkelig trenger poeng for å berge plassen i Eliteserien fremover.

– Vi var på kvalikplass før kampen så vi lever på en måte fint med det, men det er ikke noe sted vi ønsker å være, sier Salvesen, som mener Strømsgodset nå må ha tre seire eller to seire og to uavgjorte kamper de siste fem kampene for å være sikre på ny sesong på øverste nivå i Norge.

Nå lever spenningen i bunnen av tabellen i høyeste grad. Strømsgodset var oppe i ryggen på LSK på tabellen underveis i kampen, men utligningen sendte dem tilbake på kvalikplassen. Og nå skal laget fra Drammen gjennom en meget tøff sesongavslutning. Etter neste kamp borte mot Haugesund venter Rosenborg (h), Molde (b) og Brann (h) før Kristiansund borte runder av 2019-sesongen.

– Det er tøffe kamper, men vi vet at vi har mye å spille om og det har mest sannsynlig ikke de, sier Mawa.

