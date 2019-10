GODE NOK FOR SPANIA: Joshua King mente selvsikkert at han og og Martin Ødegaard «ikke hadde gjort seg bort på en spansk trening» på pressekonferansen fredag. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Selvsikker King mener han og Ødegaard kunne spilt for Spania

ULLEVAAL STADION (VG) Mens Lars Lagerbäck aldri har tapt mot Spania hjemme, så har Norge aldri slått spanjolene på norsk jord. Det vil Joshua King og Martin Ødegaard gjøre noe med.

Lars Lagerbäck, Martin Ødegaard og Joshua King møtte pressen foran den svært viktige kvalifiseringskampen mot Spania på Ullevaal stadion lørdag kveld.

Selv om det spanske landslaget er enorme favoritter er Norge nødt til å ta poeng om de har mål om å henge med Sverige og Spania i toppen av gruppen.

Det er også Martin Ødegaard fullt klar over.

– Det blir en spesiell kamp, først og fremst på grunn av viktigheten og situasjonen vi er. Det blir en kul ramme med fullsatt stadion, og forhåpentligvis en bra opplevelse, sier Ødegaard, som også fikk spørsmål om hvordan det blir å møte kjente spillere fra La Liga.

– Det blir selvsagt spesielt å møte lagkamerater og tidligere lagkamerater jeg kjenner godt også, svarte 20-åringen.

Slik ser tabellen ut før Norges kamper mot Spania og Romania:

Gruppe F Spania - 18 p Sverige - 11 p Romania - 10 p Norge - 9 p Malta - 3 p Færøyene - 0 p

Ødegaard ble også utfordret til å svare på et spørsmål på spansk, noe han tok på strak arm:

– Kunne spilt for Spania

Joshua King fikk også spørsmål om han og Martin Ødegaard er gode nok til å kunne spilt på det spanske landslaget.

Etter å ha nølt litt med å svare kom han frem til følgende:

– Martin var månedens spiller i Spania, så jeg tror ikke Martin hadde hatt noe problem med å spille på det spanske landslaget. Ikke etter sånn han har spilt i det siste, sier King.

– Når det gjelder meg selv, så spiller jeg i Premier League. Det er en helt annen liga, men jeg tror nok både jeg og Martin takler de fleste ligaene på det største nivået, og vi hadde ikke gjort oss bort på en spansk trening, sier han.

KLAR: Martin Ødegaard blir naturligvis en viktig del av kampen mot Spania. Foto: Terje Pedersen

Sammen på topp?

Et tema på pressekonferansen var om Norge ville spille med Ødegaard og King på topp som mot Sverige, eller om de ville prøve en ny variant mot et sterkt lag som Spania.

– Vi viste mot Sverige at vi behersker flere formasjoner. Det gjør oss mer uforutsigbare. Vi kan variere, og vi har en plan B om vi trenger mål. Uansett hvordan vi spiller i morgen har vi gode muligheter til å skade Spania, og vi har to gode muligheter å spille på. Vi for se hvordan det blir, sier Ødegaard.

Spissmakkeren fra Sverige-kampen var enig.

– En spiss vil alltid spille med én på topp, men vi beviste mot Sverige at vi kan spille sammen. Martin kan spille flere posisjoner, og i og med at vi møter et så godt lag som Spania må vi være mer kompakte bakover, og der er Martins løpskapasitet en god nøkkel, sa King til pressen fredag.

Og det blir langt fra noen lett oppgave å få til noe mot de spanske stjernene.

For selv om landslagssjef Lars Lagerbäck skrøt av at han aldri har tapt mot Spania i en hjemmekamp tidligere denne uken, så har Norge aldri slått Spania på eget gress. Norge og Spania har møtt hverandre syv ganger, og Norge har vunnet én gang - i fotball-EM i 2000.

Nå vil Joshua King ta opp fotballskoen etter Steffen Iversen, som både scoret vinnermålet mot Spania i 2000 og sendte Norge i føringen på Mestalla i 2003.

Norges kamper mot Spania 29. mars 78: Spania - Norge 3–0 (privatlandskamp) 7. feb 96: Spania - Norge 1–0 (privatlandskamp) 24. apr 96: Norge - Spania 0–0 (privatlandskamp) 13. jun 00: Spania - Norge 0–1 (EM) 15. nov 03: Spania - Norge 2–1 (EM-playoff) 19. nov 03: Norge - Spania 0–3 (EM-playoff) 23. mar 19: Spania - Norge 2–1 (EM-kvalik)

SISTE FINPUSS: Landslagstrenerne Per-Joar Hansen og Lars Lagerbäck fikk en siste titt på brikkene de har til rådighet mot Spania på treningen på Ullevaal stadion fredag. Foto: Terje Pedersen

– Gleder meg

Romsås-karen innrømmer at han gleder seg enormt til lørdag kveld.

– Jeg har ikke gledet meg så mye til en kamp før. Det er så mye som står på spill etter å ha kastet bort fire poeng mot Romania og Sverige, og det presset liker jeg. Det er vår oppgave å få det beste ut av det, sier King.

Han er også klar på at Norge må spille over beste evne for å ta poeng.

– For å få noe ut av kampen må alle mann være 110 prosent på jobb. Alle må ha sin beste dag, men vi har scoret mot dem borte, og skapte litt trøbbel for dem. Så vi vet det kommer muligheter, så blir det viktig å være kompakte bak, sier Joshua King.

SPYDSPISS: Joshua King får etter alt å dømme spissplassen også mot Spania. Foto: Fredrik Hagen

