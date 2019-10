Her er kapteinene for klubbene i Toppserien. Hva skal norsk fotball gjøre for å få opp interessen for ligaen? Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kommentar

Klubbkrisen på kvinnesiden: Signaleffekten er skummel

Festkoden er funnet, men norsk fotball famler i blinde om hva som skal gjøres med å få fart på hverdagen på kvinnesiden.

Nå nettopp







Det er noe «klype seg i armen-aktig» over stikkordene rundt det som skjedde i TOPPSERIEKAMPEN mellom Kolbotn og Fart i går:

Spilt klokken 13 på en tirsdag!

Garderoben opptatt av et gutter 15-lag.

Bager måtte plasseres i en badstu.

Ikke tilgang til garderoben etter matchen.

Und so weiter.

les også Toppserielag måtte dele garderobe med G15-lag: – Har aldri opplevd noe lignende

Signaleffekten at noe slikt overhodet kan skje på det øverste nivået, som NRK avslørte, er alt annet enn god, og tilsvarende er selvsagt utenkelig på herresiden.

Og selv om en rekke faktorer ser ut til å ha samvirket i uheldig retning, fremstår Rune Pedersen i Norges Fotballforbund oppsiktsvekkende lite fremoverlent i kommentarene om hvordan noe slikt kunne skje.

Ok, Kolbotn har lagt seg flate, og i seg selv kommer vi videre fra denne miseren. Men det forblir et symbolsk eksempel på hvor lavt bunnivået er blitt i produktet som tilbys på kvinnesiden.

les også 9 av 10 Toppserie-spillere ber Eliteserie-klubbene satse på kvinner

Her er vi nemlig havnet i en tilsynelatende uløselig situasjon, sterkt preget av høna og egget-innslag, og der det akkurat nå er håpløst å se hva som kan gjøres.

To ord på P er helt nemlig avgjørende for å lykkes og kunne utvikle seg i moderne fotball: Penger og profiler.

I Toppserien er begge deler mangelvare.

Som VG nylig skrev, tjener 8 av 10 spillere i ligaen under 100.000 kroner.

les også Mener jenter får dårligere fotball-muligheter enn gutter: – Det har endret seg drastisk

Er det rart at vi sliter med tidlig avskalling av talenter som velger å bruke tiden på andre ting?

Og er det merkelig at de beste spillerne velger levelige betingelse andre steder?

Likelønnen på landslaget har fått mye fortjent ros, og det finnes folk som ser det kommersielle potensialet. Men dessverre er vi ikke der at en som Daniel Kjørberg Siraj i OBOS får nok meningsfeller med seg i satsingen.

Bare i sommer har Toppserien mistet store profiler: Ingrid Syrstad Engen til Wolfsburg, Karina Sævik til PSG, Stine Hovland til Milan, Guro Reiten til Chelsea, Cecilie Redisch Kvamme til West Ham og både Amalie Eikeland og Kristine Bjørdal Leine til Reading.

Dette er på toppen av profilene som er ute fra før, og nylig kunne TV 2 vise frem hvordan hverdagen er forandret for trioen i Chelsea, for eksempel.

Selv om ikke lønnen er fyrstelig der heller, er den praktiske hverdagen som natt og dag, når man kan få konsentrere seg om sportslig utvikling og ikke alt mulig annet.

For landslaget er det positivt at profiler lykkes ute, og INGEN kan klandre dem for valget.

Men hva med produktet Toppserien?

I de store mesterskapene flokker folk til stadion, og det blir morsommere og morsommere fra turnering til turnering.

Raskt ser vi også opptrapping av satsing og vekst på klubbsiden i en rekke land. Men hva med norsk hverdag?

Hvordan skal vi henge med her, uten særlig interesse for næringslivet, uten særlig tilskuere?

Hvordan skal produktet bli så sprudlende og spennende som vi skulle ønske at det var?

Det positive er at Norges Fotballforbund er tiltagende opptatt av problemstillingen, og det blir spennende å se hvordan eliteserieklubbers kvinnesatning kan bli fremover.

Vi ser også økt interesse for et ordskifte om tiltak, der det for eksempel arrangeres en egen konferanse temaet senere i høst.

Problemene er bare at spørsmålene står i kø, mens det samme ikke kan sies om svarene.

Publisert: 16.10.19 kl. 19:09