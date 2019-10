NORGE-HÅP: Bryne-spiller Rógvi Baldvinsson i aksjon for Færøyene mot Norges Joshua King i Tórshavn i juni. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bryne-spiller (29) er Norges siste håp: – Hadde vært gøy å sende Norge til EM

Bryne-spiller Rógvi Baldvinsson (29) kjemper til daglig mot nedrykk til 3. divisjon. Nå er han Norges siste håp om en EM-billett fra den tradisjonelle kvalifiseringen.

– Jeg har faktisk fått noen meldinger i dag om at jeg må prøve å hjelpe Norge, ler Bryne-spilleren når VG snakker med han onsdag morgen.

For hvis Norge vinner sine to siste kamper mot Færøyene og Malta, samtidig som at Romania og Sverige spiller uavgjort i sitt interne oppgjør, etterfulgt av at Romania taper for Spania og Færøyene slår Sverige i Stockholm, da er faktisk Norge videre til EM, og slipper Nations League på nyåret.

Dette mener Kjetil Rekdal om sjansene for at det skjer:

– Vi har Norge først, og går for poeng der, det samme gjør vi mot Sverige, men det hadde vært gøy å sende Norge til EM, innrømmer Baldvinsson på kav rogalandsdialekt.

Han er født på Færøyene, men kom til Norge som 5-åring, og påpeker selv at han snakker bedre norsk enn færøysk.

Matchvinner

Noe som kan gi Norge et håp er at Baldvinsson faktisk har scoret mot Sverige tidligere, det skjedde i 2014.

Onsdag tegnet han seg på scoringslisten igjen, da han faktisk ble matchvinner for Færøyene mot Malta, og sikret hjemlandets første seier i 2019.

– Det var ekstra spesielt å bli matchvinner. Jeg har scoret tidligere, faktisk mot Sverige og Portugal, men da har vi tapt, forteller forsvarsspilleren.

– Stor nivåforskjell

Utenom en sesong i dansk 1. divisjon og et kort opphold i Bristol Rovers har han vært i norsk fotball hele karrieren. I Ålgård og nå Bryne. En klubb som har hatt en tøff sesong. Ambisjonen var opprykk til 1. divisjon, istedenfor har det blitt nedrykksstrid. Med to kamper igjen ligger de to poeng over streken i 2. divisjon.

– Det er veldig stor nivåforskjell å komme på landslaget. Færøyene har noen dyktige fotballspillere som spiller i bedre ligaer, forteller 29-åringen.

Publisert: 16.10.19 kl. 12:30







