FIFA-presidenten lo vekk kritisk Qatar-spørsmål: – Blir det vakreste VM-et

De kritiske røstene til det kommende verdensmesterskapet i Qatar har vært mange, og har ikke blitt færre etter publikumstrøbbel i friidretts-VM. FIFA-president Gianni Infantino er tilsynelatende ikke bekymret.

Han var egentlig på plass i Libanon søndag for å delta på et arrangement for å fremme fotball på skoler i landet, og ble tatt litt på sengen da en journalist dro frem problemene til friidretts-VM i Doha.

En litt forfjamset FIFA-president lo først av spørsmålet, før han svarte:

– Det neste VM, i 2022 i Qatar, blir det vakreste VM-et.

FOLKEFEST? FIFA-presidenten er ikke redd for slike bilder under fotball-VM i 2022. Foto: ROBERT GHEMENT / EPA

– Beste tiden for et VM

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) måtte tåle mye kritikk under verdensmesterskapet som endte med én norsk gullmedalje.

De ble beskyldt for å jukse med lyden, frakte inn busslaster med fremmedarbeidere, og presidenten i Det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen, kalte tilskuertallet «skandaløst» og «pinlig».

les også Presidenten i Det europeiske friidrettsforbundet om tilskuertallene i Doha: – Skandaløst

Khalifa International Stadium i Doha er et av åtte stadioner som det skal spilles fotball på høsten 2022, men Infantino er ikke bekymret for at de vil slite med tomme tribuner.

– November og desember er den beste tiden for et VM. Tribunene vil være fulle, sier han.

TOMT: Slik så det ut blant annet under kvinnenes 200 meter-heat i friidretts-VM. Foto: ROBERT GHEMENT / EPA

Skandale på skandale

Men når alt kommer til alt så er ikke tilskuertall den største bekymringen for fotball-VM i Qatar om tre år.

For allerede før FIFA bestemte at Qatar skulle få mesterskapet i 2010 begynte skandalene å hagle. To av mennene som skulle stemme over hvem skulle få fotball-VM ble nemlig utestengt, men mesterskapet endte på den arabiske halvøyen likevel.

les også 22 edsvorne menn bestemte at Qatar skulle få VM. Slik har det gått med dem: Suspendert, siktet, fengslet.

Omtrent samtlige 22 som var med på å velge ut Qatar har fått rusk på rullebladet i senere tid, og korrupsjonsanklagene som kom frem i den såkalte Garcia-rapporten var alvorlige.

Det er én skandale.

En annen er det som har skjedd i byggefasen av de åtte VM-arenaene. I 2013 kom The Guardian med en hardtslående artikkel som hevdet at tusenvis av fremmedarbeidere ville dø i byggeprosessen.

Men Qatar har lagt lokk på prosjektet, og hevdet i 2015 at ingen arbeidere hadde mistet livet.

Det er skandale nummer to.

les også Drillo om nye avsløringer om Qatar-VM: – For jævlig at VM skal gå der

Den siste, og selvsagt også den minste, er at VM i 2022 vil bli det første som ikke arrangeres på sommeren, men i november og desember. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter kalte til og med valget av Qatar «feil»... ikke på grunn av menneskerettigheter, underbetalte fremmedarbeidere eller korrupsjon, men på grunn av ekstremvarmen på sommeren.

Publisert: 15.10.19 kl. 05:08







