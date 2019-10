Molde-stjernen risikerer å miste resten av høsten

Den suverene eneren på VG-børsen i 2019, Magnus Wolff Eikrem (29), risikerer å miste hele ligainnspurten for Molde.

Det er Romsdals Budstikke som melder dette torsdag.

Molde spiller for seriegullet og ligger i øyeblikket fem poeng foran Bodø/Glimt og åtte poeng foran Odd.

– Magnus er ikke disponibel for tida og det er usikkert hvor lenge han blir ute. Det er synd, men slik er det i fotball, sier trener Erling Moe til Romsdals Budstikke. Spilleren selv ønsker ikke å kommentere sin situasjon til avisen.

Magnus Wolff Eikrem har slitt med en ankel, og det er fortsatt det som er problemet.

På Romsdals Budstikkes spørsmål om han kan bli ute resten av sesongen, svarer Moe:

– Vi vet ikke om det er snakk om en eller tre eller seks kamper. Det kan bli langvarig. Akkurat nå kan jeg ikke garantere at han spiller flere kamper i år, for vi vet rett og slett ikke hvor lang tid dette vil ta.

VG-børsen 2019 (antall kamper i parentes). 1. Magnus Wolff Eikrem, Molde 6.00 (20). 2. Amor Layouni, Bodø/Glimt 5.81 (21). 3. Håkon Evjen, Bodø/Glimt 5.74 (23). 4. Zlatko Tripic, Viking 5.72 (18). 5. Håkon Opdal, Brann 5.52 (21).

Magnus Wolff Eikrem har vært både Moldes og ligaens desiderte ener denne sesongen. Selv om han ikke har vært like dominerende den siste tiden, er han i en egen klasse på VG-børsen: 6.00 i snitt mens toeren, Amor Layouni, har 5.81 og treeren Håkon Evjen 5.74. Begge disse to spiller for Bodø/Glimt, som altså er Moldes sterkeste konkurrent om gullet.

Eikrem - som også har spilt i England, Nederland, Sverige og USA - har ni mål og syv målgivende for Molde denne sesongen.

Stjernens skade gjør at trener Erling Moe vurderer å spille annerledes. Til Romsdals Budstikke innrømmer han at det kan være aktuelt å spille med Leke James og Ohi Omoijuanfo sammen som spisser.

Neste helg skal Molde møte Rosenborg i Trondheim, deretter følger Kristiansund, Strømsgodset og Vålerenga. I alt gjenstår seks serierunder. Molde vant sist seriegull i 2014.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 24 16 5 3 54 – 23 31 53 2 Bodø/Glimt 24 14 6 4 54 – 34 20 48 3 Odd 24 13 6 5 38 – 28 10 45 4 Rosenborg 24 11 7 6 37 – 29 8 40 5 Viking 24 10 7 7 41 – 33 8 37 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

