PROTEST: Bundesliga-kampene går som normalt denne helgen, men dommerkollegene til Sascha Stegemann (bildet) i amatørfotballen i Berlin legger ned fløytene i protest mot vold i fotballen. Her er Stegemann i krangel med Bayern Münchens Thomas Müller. Foto: FILIP SINGER / EPA

Tyske dommere streiker etter fotballvold

Dommerne i amatørfotballen Berlin har sett seg lei av vold på banen. Den kommende helgen streiker dommerne i den tyske hovedstaden.

Det melder flere tyske medier, deriblant rbb24.de. Dommerstreiken går utover de rundt 1600 kampene som etter planen skulle vært arrangert i Berlin denne helgen.

Pipeblåserne går til det drastiske skrittet etter at det siden sesongstart i august har vært til sammen 109 volds- og trusselhendelser i storbyen, skriver det tyske mediet. I 53 av disse tilfellene var dommerne offer.

– Tallene er alarmerende. Her trengs det handling og et tydelig signal om at nok er nok, sier Jörg Welling, lederen av dommerkomiteen i Berlins fotballkrets.

De sortkleddes streik i Tyskland skjer samtidig som vold og trusler i fotballen debatteres heftig i Norge.

Av de 103 alvorlige volds- og trusselhendelsene NFF har behandlet siden 2010, har dommere vært ofre i rett over halvparten av dem: 53.

Leder for Oslo fotballdommerlaug, Henrik Skjevestad, ser med uro på situasjonen i Tyskland.

– Det er alvorlig at dommerne føler at situasjonen er så tilspisset at de må gå til streik for å få gjort noe med det, sier Skjevestad til VG.

Oslo topper statistikken for volds- og trusselhendelser i fotballen:

Skjevestad sier at det ikke er noen planer om streik blant dommerne i Oslo på nåværende tidspunkt, men at dommerne i hovedstaden må vurdere hvordan de skal forholde seg til det som utspiller seg av volds- og trusselhendelser her hjemme.

– Jeg blir bekymret når jeg ser de gjentatte truslene og voldshandlingene våre dommere utsettes for. Det har vært flere av dem i Oslo i år. Jeg håper det er noe kretsen og Fotballforbundet tar på alvor, sier Skjevestad.

Blant disse var da dommeren Said Shafi ble banket opp av tilskuere under en kamp i sommer, som NRK kunne fortelle om i juli.

Publisert: 25.10.19 kl. 20:07







