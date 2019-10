PÅ TUR IGJEN: Ole Gunnar Solskjær under pressekonferansen i Beograd onsdag kveld. Foto: Darko Vojinovic / AP

Solskjærs bortekrise: – Et problem

BEOGRAD (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har fortsatt ikke seiret på bortebane som permanent Manchester United-manager. Nå er han på spøkelsesjakt i Serbia.

For mindre enn 10 minutter siden







Etter hvert som bortekampene kommer og går uten at laget hans klarer å vinne, må Solskjær snart begynne å lure på hva slags forbannelse som hviler over ham etter mirakelkvelden i Paris for snart syv måneder siden, da han på lang vei sikret seg den faste jobben i gigantklubben.

United sliter med et bortespøkelse som de ikke klarer å skremme vekk: Elleve kamper utenfor eget gress er blitt spilt siden PSG-triumfen, ingen har endt med seier, fire har endt uavgjort, syv er tapt.

les også Solskjær holdt rasisme-møte med United-spillerne

Marerittrekken står i sterk kontrast med det som ble levert til og med 3–1-seieren i den franske hovedstaden. Da hadde Solskjærs menn vunnet ni bortekamper på rappen.

Kollapsen har vært brutal: Fra 23–4 i målforskjell på de ni første bortekampene – til 5–19 i målforskjell på de elleve siste.

Hva har skjedd?

– Det er et spørsmål vi har stilt oss selv også, innrømmer Solskjær overfor VG – sittende på et podium i en gammel gymsal på Partizan Stadium i utkanten av den serbiske hovedstaden.

– Stiller spørsmål ved oss selv

– Det er et problem vi er nødt til å håndtere og løse så fort som mulig. Nå har vi fire strake bortekamper foran oss, så forhåpentligvis vil den statistikken snu, sier nordmannen, som sikter til borteoppgjørene mot Partizan, Norwich, Chelsea og Bournemouth i løpet av de neste ti dagene.

Harry Maguire, som stilte til sin første pressekonferanse som Manchester United-spiller etter sommerens rekordovergang fra Leicester, har fortsatt til gode å vinne en bortekamp som United-spiller på fire forsøk denne sesongen (sto over mot AZ). Slik svarer han om bortehelvetet som plager «de røde djevlene»:

– Det er aldri hyggelig når du ikke klarer å vinne bortekamper. Det er noe vi jobber med. Vi stiller spørsmål ved oss selv. Nå har vi fire tøffe bortekamper foran oss, og det starter i morgen (torsdag). Forhåpentligvis kan vi «kickstarte» denne rekken med en seier.

les også Slik var Solskjærs møte med kong Harald

Hverken Solskjær eller Maguire svarer på hvorfor det ikke har fungert for dem på bortebane, men et dypdykk i tallene tyder på at en av de store forklaringene er å finne i treffsikkerheten foran mål.

United har nemlig fyrt av flere skudd i perioden uten borteseier (12,6 avslutninger per kamp i snitt) enn under den lange seiersrekken (11,5). Men de treffer ikke mål: På de ni bortekampene United vant etter at Solskjær kom inn, traff de mål med over halvparten av skuddene sine (52 prosent). På de elleve siste, derimot, er treffsikkerheten mer eller mindre halvert (27 prosent).

Svarer på Kane-kobling

Ifølge klubbens tidligere kaptein Roy Keane er løsningen på sjansesløsingen enkel: «Gå og hent Harry Kane», sa han på Sky Sports etter søndagens kamp mot Liverpool.

– Det er enkelt, bare hent ham. Han ville scoret 20 mål per sesong for dem med øynene lukket, sa Keane.

KEANES FORSLAG: Roy Keane mener Manchester United burde punge ut for Harry Kane fra Tottenham. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Konfrontert med løsningsforslaget til sin tidligere lagkamerat svarer Solskjær:

– Roy er ganske direkte, eller hva?

– Nei, for oss handler det om å jobbe hardt. Det blir en enorm «boost» for oss å få Anthony (Martial) tilbake. Jeg er sikker på at det kommer til å hjelpe Marcus (Rashford) også. Med angriperne vi har, farten og ferdighetene, så gleder jeg meg til de neste ukene, sier nordmannen, som likevel tillater seg å flørte litt med Tottenhams engelske stjernespiss:

– Du har spillere som Robert Lewandowski, Harry Kane. De er som Alan Shearer og Ruud van Nistelrooy. Fantastiske målscorere. Vi har andre typer spillere. Jeg må si at jeg liker en som kan avslutte en halvsjanse, og han (Kane) gjør det. Han er en av de beste, men han er en Tottenham-spiller.

Publisert: 24.10.19 kl. 09:13







Mer om