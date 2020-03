REGJERENDE MESTER: Ruben Gabrielsen, Etzaz Hussain, Magnus Wolff Eikrem, Henry Wingo og Vegard Forren feirer seriegullet etter 4–0-seieren mot Strømsgodset i fjor høst. Foto: Bjørn S. Delebekk

Molde dropper treningsleir i Marbella – Rosenborg stenger Brakka

Mandag formiddag avgjorde Molde at heller ikke de reiser på treningsleir til Spania denne uken.

Fredag i forrige uke vedtok både Rosenborg og Kristiansund å droppe sine planlagte turer til Marbella etter utbruddet av coronaviruset, og nå gjør Molde det samme. Det opplyser direktør Ole Erik Stavrum til VG mandag.

Klubben opplyser at de i stedet gjør forberedelsene til sesongstart hjemme på Aker stadion. Samtidig melder Rosenborg på sine nettsider at de stenger Brakka – klubbhuset på Lerkendal – for eksterne de neste 14 dagene.

Start og Haugesund reiste ned torsdag, mens Bodø/Glimt og Brann har planlagt å reise ned denne uken. Det samme har obosligaklubben Sogndal.

– Vi gjør forløpende vurderinger sammen med Folkehelseinstituttet og medisinsk team, sa daglig leder i Brann Vibeke Johannessen til VG før helgen.

