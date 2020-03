PÅ VEI: Den tyske keeperen Ralf Fährmann nærmer seg en overgang til Brann. Her i aksjon for Norwich tidligere denne sesongen. Foto: Anthony Devlin / PA Wire

Jarstein om Brann-aktuell keeper: – En legende i Schalke 04

Ralf Fährmann (31) er på vei mot en sjokkovergang fra Schalke 04 til Brann. Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein er svært overrasket over den potensielle overgangen.

Nå nettopp

Den erfarne keeperen har spilt 196 kamper i Bundesliga og stått i mål i 16 Champions League-kamper for Schalke 04. Fährmann skal allerede være på plass i Bergen. Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Keeperen har spilt for Schalke 04, Eintracht Frankfurt og har også et ferskt låneopphold bak seg i Norwich City. Ifølge Bergens Tidende skal Fährmann, agent Stig Lillejord og sportssjef Rune Soltvedt kommet ut fra Brann Stadion i halv tre-tiden onsdag. Alt av papirarbeid skal ikke være ferdigstilt ennå.

Det skal være snakk om et lån som skal strekke seg frem til sommeren. Fährmann har senest denne sesongen spilt på et veldig høyt nivå, men det ble kun 22 minutter for Norwich mot Crystal Palace. Da måtte den tyske keeperen ut med skade.

Han fikk også én kamp i FA-cupen og én i ligacupen.

Hertha Berlin-keeper Rune Almenning Jarstein er veldig overrasket over at Fährmann er på vei til Bergen.

– En veldig overraskende overgang og en veldig stor og god overgang for Brann. Fährmann er en legende i Schalke 04 og har et stort navn i tysk fotball, skriver landslagskeeperen i en SMS til VG.

– Fährmann er en overall god keeper som er veldig reaksjonssterk, god én mot én, og god i feltet, skriver Almenning Jarstein.

På spørsmål om hvorfor han tror Fährmann har valgt Bergen og Brann skriver landslagskeeperen følgende:

– Det kan vel tenkes at han tenker på spilletid frem mot sommeren og en ny oppkjøring med Schalke eller en ny klubb. Kanskje han også vil oppleve noe nytt, Norge er jo et fantastisk land, skiver Hertha Berlin-proffen.

Den potensielle overgangen har allerede vekket flere reaksjoner på sosiale medier. Slik reagerte Viasats Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet:

Fährmann kommer fra klubben det tidligere Brann-talentet Mikail Maden gikk til etter nyttår. Ifølge BT skal den saken har ført til at det har vært naturlig dialog, over tid, mellom Brann og den tyske storklubben.

Publisert: 04.03.20 kl. 22:18

