TOMME TRIBUNER? Det anbefaler helsemyndighetene før Norges landskamp mot Serbia.

Anbefaler at Norges EM-playoff går for tomme tribuner

Helsemyndighetene mener det ikke ville vært ansvarlig om Norge møtte Serbia med fulle tribuner. Samtidig reagerer Norges Fotballforbund på manglende dialog.

Tirsdag ettermiddag gikk FHI ut med ny informasjon hvor de anbefaler å avlyse eller utsette alle arrangementer med mer enn 500 deltagere.

Det kan ramme Norges Fotballforbund, og den viktige EM-playoffen mot Serbia 26. mars.

– Jeg er redd dette betyr, for meg, som alle andre som er glad i fotball, at vi anbefaler at dette ikke gjennomføres med publikum på Ullevaal om 14 dager. Det må vi forberede oss på. Vi går inn i en fase hvor det ikke ville vært ansvarlig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Norges fotballforbund reagerer på at de måtte finne ut om de nye anbefalingene gjennom pressen.

– Det som er krevende er at vi leser dette gjennom media. Vi skulle gjerne hatt en tettere dialog med helsemyndighetene, sier Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør i Norge Fotballforbund.

Har bedt om møte

Tidligere mandag sendte NFF over en hel rekke tiltak til helsemyndighetene, for å få gjennomført kampen mot Serbia med fulle tribuner. De har også vært i kontakt med kommuneoverlegen, som ba om å få tilsendt tiltakene personlig.

– Vi har bedt om å få et møte, og det er sånn som situasjonen er akkurat nå, sier Anderssen, og legger til at hun fant ut av de nye anbefalingene for kort tid siden.

Møtet med kommunen er foreløpig ikke berammet. Likevel tyder alt på at kampen nå er nødt til å gå for tomme tribuner, etter uttalelsene fra helsedirektøren.

NFFs forslag til tiltak Fotballforbundet sendte mandag ettermiddag en liste med forebyggende tiltak til smittevernoverlegen i Oslo. Dette omfatter blant annet: Alternative måter å sluse folk til og fra stadion for å unngå kø, i samarbeid og dialog med Ruter.

Å åpne Ullevaal tidligere for å spre tilstrømningen

Holde igjen tribuneseksjoner etter kamp for å unngå kødannelse på vei ut.

Økt vakthold.

Forsterking av renhold på Ullevaal stadion, med blant annet nok tilgang på Antibac.

Informasjon direkte til alle som har kjøpt billett.

Elektronisk kampprogram.

Mulig refusjon av billett til dem som ikke ønsker eller kan komme på kamp. Vis mer

UEFA bestemmer

Alternativt anbefaler FHI at alle arrangementer med mer enn 500 deltagere skal avlyses eller utsettes. NFF sier at dette ikke er opp til dem.

– De skriver at det enten må avlyses eller utsettes, men dette er et arrangement som vi ikke eier. Det er UEFA som arrangerer. Vi vet at denne kampen er i et tett kampprogram, så vi råder ikke over avlysning eller utsettelse, sier Anderssen.

Landskamper er nemlig satt opp på spesifikke datoer gjennom hele sesongen av Det Europeiske Fotballforbundet (UEFA). De kampene er satt opp i perioder der de lokale ligaene ikke spiller. Derfor kan det bli svært vanskelig å finne en ny dato for oppgjøret.

Kampen avgjør hvilket lag som kvalifiserer seg til EM, som starter i juni. Kampen er derfor nødt til å gjennomføres i god tid før mesterskapet.

Publisert: 10.03.20 kl. 17:46 Oppdatert: 10.03.20 kl. 18:23

