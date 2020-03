HAR SENDT UT PERMITTERINGSVARSEL: Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga Fotball, bekrefter at det er sendt ut permitteringsvarsel til ti ansatte i klubbens administrasjon. Foto: Gisle Oddstad

Massepermitteringer i Vålerenga – hele a-lag kvinner permitteres

Mandag kveld sendte Vålerenga Fotball Elite ut permitteringsvarsel til ti ansatte i administrasjonen. Nå skjer det samme med samtlige spillere på klubbens toppserielag for kvinner.

Oppdatert nå nettopp

Vålerenga Fotball melder i en pressemelding at alle deres ansatte, inkludert alle spillerne på a-laget for kvinner med profesjonell kontrakt, vil bli permittert fra nå og inntil videre.

Klubben skriver at det dreier seg om 55 ansatte. Vålerenga Fotball er selskapet som drifter klubbens barne- og ungdomsavdeling i tillegg til a-lag kvinner.

- Vålerenga Fotball er forberedt på at underskuddet kan bli enda større, hvis nåværende restriksjoner fortsetter over sommeren. Derfor må vi dessverre varsle permitteringer. Vi skal klare dette. Men vi håper også at idretten og fotballens sentrale organer kan oppnå noe gjennom samtaler med politiske myndigheter. Vi bør få til ordninger som bidrar til å redusere tapene, inkludert for vår egen klubb, sier Karin Yrvin, styreleder i Vålerenga Fotball.

I Vålerenga Fotball Elite, som drifter klubbens elitesatsing på herrer, er det så langt sendt ut permitteringsvarsler til de ansatte i administrasjonen.

– Vi har helt eller delvis sendt ut permitteringsvarsler, sier daglig leder Erik Espeseth til VG.

Espeseth utdyper at det er ni personer som har mottatt permitteringsvarsel og at en tiende person vil få et varsel om kort tid.

Årsaken er den økonomisk krevende situasjonen klubben står oppe i med blant annet utsatt sesongstart for Eliteserien.

Klubben har valgt å sende ut varsel om permittering til sine ansatte i administrasjonen for å «sikre fremtidig drift for klubben og videre arbeidsplasser».

– Arbeidet her er jo mer eller mindre blitt borte. Det er ingen kamper, ingen arrangement. Da sier det seg selv at kostnadene vokser, mens inntektene har falt bort, sier Espeseth.

Flere av klubbene i Eliteserien sier at de vurderer permitteringer av spillerne som følge av situasjonen.

I Vålerenga er et ikke tatt noen beslutning om dette tirsdag ettermiddag.

– Vi vurderer alle tiltak med tanke på å begrense kostnader. Det er ikke tatt noen beslutning om dette hos oss nå, men vi vet at det foregår diskusjoner med NISO og andre sentrale aktører, sier Espeseth.

– Vi får ta stilling til det etter hvert. Vi kan ikke utelukke det, sier VIFs daglige leder.

Vålerenga er den tredje klubben i Eliteserien som har varslet sin administrasjon om permittering. Også FK Haugesund og Sandefjord har permittert sine ansatte.

Publisert: 17.03.20 kl. 17:23 Oppdatert: 17.03.20 kl. 18:21

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

