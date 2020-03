MESTERE? Roberto Firmino og Sadio Mané jubler for scoring mot Bournemouth. Mohamed Salah vil også være med på leken. Foto: GEOFF CADDICK / AFP

Idrettsadvokat: – Hvis det går til mai eller juni, må de starte på nytt

Flere Premier League-topper mener det er usannsynlig at den engelske fotballen ruller igjen allerede 4. april. Spørsmålet mange stiller seg, er hva som vil skje hvis sesongen ikke kan fullføres.

En ledende idrettsadvokat, Richard Cramer, mener at sesongen må strykes hvis det går til mai-juni før Premier League kommer i gang igjen.

– Hvis vi kommer igang igjen i april, er det greit. Men hvis det går til mai eller juni, er det nesten uunngåelig at sesongen bare må avlyses, og at de starter på nytt, sier advokaten til Sky Sports.

Karren Brady, nestleder i styret i nedrykkstruede West Ham, skriver i et innlegg i The Sun at folk som håper at Premier League er tilbake etter en pause på tre uker, befinner seg i «drømmeland».

Brighton-direktør Paul Barber støtter den vurderingen.

– Vi har flere lag i karantene, noe som gjør det vanskelig å tenke på den datoen (4. april). Disse spillerne skal ikke bare isolere seg i 14 dager, de må også komme i nærheten av kampform, noe som kan ta syv til fjorten dager, sier han til BBC-programmet Football Focus.

Hva med Liverpool?

Torsdag, to dager etter at UEFA diskuterer sommerens EM-sluttspill, holder Premier League-klubbene møte for å vurdere situasjonen. Styreleder Greg Clarke i det engelske fotballforbundet (FA) skal være blant dem som tror at sesongen ikke vil la seg gjennomføre, ifølge The Sunday Times.

TVILER PÅ 4. APRIL: Brighton-styreleder Tony Bloom (til venstre) and Brighton-direktør Paul Barber under Premier League-kampen mot Wolverhampton på Molineux. Foto: Nick Potts / PA Wire

Så hva skjer hvis man ikke klarer å fullføre 2019/2020-sesongen?

The Telegraph har meldt at Liverpool trolig vil bli kåret som Premier League-mestere selv om sesongen ikke blir fullført. Men dette er ikke gitt.

En mulighet som har blitt nevnt er at ingen lag rykker ned, mens to lag rykker opp. Da blir det 22 lag i neste sesongs Premier League, der fire lag rykker ned, og to nye kommer opp.

Liverpool, Leicester, Chelsea og Manchester United har for øyeblikket plasseringene som gir Champions League-deltagelse, siden Manchester City er utestengt. Men hva med Sheffield United som ligger to poeng bak Manchester United med én kamp til gode?

Norwich, Aston Villa og Bournemouth ligger for øyeblikket under streken, men Villa har én kamp til gode på både Watford og West Ham, som ligger over streken.

Leeds og WBA ligger på direkte opprykksplass i Championship. Om man ikke får fullført sesongen, vil man trolig måtte se på radikale løsninger nedover i hele divisjonssystemet.

Det er forventet at coronaviruset når sin topp i slutten av mai og begynnelsen av juni i Storbritannia. Selv om EM skulle bli utsatt, så mener flere at man vil få problemer med å gjennomføre sesongen.

– Hvis vi fryser ligaen, ville det vært utrolig urettferdig for Liverpool ikke å bli tildelt tittelen, mener Brightons Paul Barber.

– Og tilsvarende urettferdig for lag å rykke ned med ni-ti kamper igjen av Premier League, tillegger han.

Det skapte reaksjoner da West Hams viseformann Karren Brady foreslo å annullere Premier League-sesongen.

– «Worst case» for alle, ikke bare Liverpool, er at sesongen blir annullert. Hva med United, som må gå en sesong til uten Champions League? Hva med Chelsea? Hva med Leeds? En sesong bygges jo gjerne opp rundt resultater fra forrige sesong, sier Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb.

TROR PÅ STOPP: Nestleder i West Ham-styret Karen Brady sammen med mannen Paul Peschisolido på London Stadium. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Han bor mesteparten av året i Liverpool, men sitter på flyplassen i Manchester, på vei hjem til karantene i Farsund, søndag morgen.

– Selv i vår lille verden har fokus etter hvert dreid seg over på helt andre ting etter at Premier League tok en pause, sier han, før han påpeker at han følger spent med på situasjonen.

– Vil det være greit om Liverpool vinner tittelen hvis ligaen stoppes?

– Ja, fordi vi vet at vi vil vinne. Men vi ønsker egentlig bare å vinne på en skikkelig måte. Alle føler at Liverpool er en verdig vinner, fordi vi har vært så suverene, men det er en merkelig måte å vinne på. Det er 30 år siden sist, og når vi endelig vinner, så ønsker man å vinne med et smell og med en skikkelig feiring, sier Hansen.

MÅ HJEM: Leder i Liverpools norske supporterklubb Tore Hansen, nummer to fra venstre, fra en VG-reportasje i 2010 om fotballgale nordmenn som drar til England for å se favorittlaget sitt. Foto: Fredrik Solstad

