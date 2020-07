GULLRUS: Jürgen Klopp ringte Sir Alex Ferguson på natten for å si at han hadde vunnet ligaen. Foto: Paul Ellis / PA Wire

Klopp i gullrus vekket Ferguson midt på natten

Mandag kveld overrakte Sir Alex Ferguson «The Sir Alex Ferguson trophy» til Jürgen Klopp etter at Liverpool-manageren ble stemt frem som årets trener av den engelske trenerforeningen.

– Personligheten din har gått tvers gjennom hele klubben. Jeg synes det var en fantastisk forestilling. Jeg tilgir deg for at du vekte meg halv fire på natten for å fortelle meg at du hadde vunnet ligaen, sa Ferguson i den digitale overrekkelsen av trofeet som ble vist på Sky Sports.

Etter å ha ledet Liverpool til deres første ligamesterskap på 30 år var Klopp naturligvis fornøyd med å også motta den gjeve prisen.

– Jeg er veldig glad for å vinne LMA (League Managers Association)-prisen. Det føles ekstra spesielt når det er trenerkolleger som har stemt meg fram, sier Klopp etter å ha mottatt utmerkelsen og benyttet anledningen til å beundre manager-legenden.

– Navnet på dette er Sir Alex Fergusons, og jeg vet at det ikke er 100 prosent passende å si som Liverpool-manager, men jeg beundrer ham.

Klopp danket ut Leeds-manager Marcelo Bielsa, Wycombe-trener Gareth Ainsworth og fjorårets vinner Chris Wilder (Sheffield United) til å bli kåret til årets trener.

