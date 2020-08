LSK-SPISS: Thomas Lehne Olsen i prat med VG etter Lillestrøms trening mandag ettermiddag. Foto: Frode Hansen, VG

LSK-profiler om trusler, svertekampanjer og maskerte menn: – Det som skjer etterpå, er ikke greit

LILLESTRØM (VG) LSK-spiss Thomas Lehne Olsen (29) var blant spillerne som natt til lørdag ble møtt av flere maskerte menn utenfor Åråsen stadion.

Lillestrøm ligger på 9. plass i Obos-ligaen etter å ha spilt seks kamper på nivå to siden nedrykket fra Eliteserien. Natt til lørdag bidro det til at rundt 20 personer, som skal være LSK-supportere, ventet på laget da de kom hjem fra 2–2-matchen mot Jerv i Grimstad.

Tre patruljebiler fra Øst politidistrikt måtte rykke ut for å beskytte LSK-leiren mot det som ble omtalt som «truende» oppførsel.

– Jeg var en av dem som sto der og fikk passet påskrevet. Jeg har ingen problemer med å ta det for laget mitt. Men da er det liksom nok. Da har de fått sagt det de vil. Det som skjer etterpå, er ikke greit, forteller Lehne Olsen til VG mandag ettermiddag – med henvisning til at grupperingen ikke ville forlate stedet.

Trusler og hets

Den 29 år gamle LSK-profilen er tydelig på at han aksepterer kritikk fra supporterne for svake prestasjoner. Han liker at det er engasjement. Men natt til lørdag ble det for mye da flere i gruppen på rundt 20 menn skal ha møtt opp – noen av dem maskerte – og nektet å forlate Åråsen.

Ifølge sportssjef Simon Mesfin er det bare en av flere episoder LSK-ansatte har blitt utsatt for. Han måtte selv ha hjelp av politiet til å få fjernet supportere som hadde posisjonert seg utenfor døren hans etter fjorårets nedrykk, hvor han bor med sin kone og deres tre små barn.

– I mitt hode er det ikke supportere slik jeg kjenner LSK-supportere. At folk fysisk møter opp steder, er det som ofte oppfattes som mest truende. Det går i tillegg veldig mye i meldinger direkte til ansatte og meldinger som har til hensikt å sverte ansatte og som er umulige å forsvare seg mot, sier LSK-lederen til VG, mens laget trenes av Geir Bakke noen meter unna.

– Ordinær kritikk som er saklig, driver meg. På lik linje som spillere får konstruktiv kritikk for at de skal bli bedre, ønsker man det bare velkommen. Men det er det usaklige, ryktespredningen og løgnene om menneskene ... Da snakker jeg ikke bare om ansatte på sport, men ansatte generelt i klubben. Det er folk på styre- og ledernivå som blir utsatt for dette, som folk har til hensikt å sverte for å få dem fjernet.

SPORTSSJEF: Simon Mesfin forteller om trusler og hets som LSK-ansatte har vært utsatt for. Foto: Frode Hansen, VG

Familiene påvirkes

Ifølge LSKs sportssjef har klubben tatt tak i det han omtaler som et vedvarende problem. Hovedfokuset er å ta vare på de ansatte. Han forteller om hendelsene i et forsøk på å få folk til å forstå at det har gått for langt.

– Det er fordi folk skal kunne se hele bildet. Vi er ikke er hårsåre. Men et sted går grensen. Det er absolutt ingen som helst tvil om at vi må begynne å vinne fotballkamper og vi bruker ikke dette som en unnskyldning, det er viktig å presisere, men disse hendelsene er med på å egle opp til en uønsket stemning.

– Hvordan har svertekampanjene og truslene påvirket ansatte i Lillestrøm?

– Vi har tatt det veldig alvorlig og veldig seriøst. Vi har gitt beskjed om at alle uønskede hendelser skal loggføres og dokumenteres, slik at vi kan ta tak i det. Internt skal man oppleve som ansatt at man blir tatt vare på og fulgt opp.

– Har dette gått utover familiene deres også?

– Ja, det er det ikke noen tvil om. Det er det jeg har dårligst samvittighet for. Jeg har familie, bor i byen og ser folk i øynene på butikken hver dag, men jeg stiller meg selv spørsmål noen ganger om jeg er villig til å være så imøtekommende fremover – fordi jeg er nødt til å beskytte meg selv og våre ansatte.

PÅ FELTET: Assistent Petter Myhre, trener Geir Bakke og angriper Thomas Lehne Olsen jobber for å få resultater med LSK. Foto: Frode Hansen, VG

– Bråkmakere

Asbjørn Finholt (76) ankom mandagens LSK-trening på en svartlakkert Gary Fischer-sykkel. Den pensjonerte advokaten har vært Lillestrøm-supporter i over 40 år. Selv om han ikke er fornøyd med lagets prestasjoner, mener han lørdagens hendelse er uakseptabel.

– Det er tullete. Jeg kaller det ikke supportere. Det er bråkmakere. Det er ingen fornuftige folk som driver med sånt, sier Finholt til VG.

På mobilen har 76-åringen flere ulike statistikker. En av dem forteller at LSK har kommet til nest flest avslutninger så langt denne sesongen, men også at uttellingen er dårligst av samtlige lag i divisjonen.

– Jeg er litt skuffet, men det er 24 kamper igjen. Fotball er uforutsigbart, tilfeldig og urettferdig. Og jeg har troen på dem som jobber her. De har periodevis vært gode, men de har variert for mye, sier veteranen.

FØLGER MED: LSK-supporter Asbjørn Finholt overvar mandagens trening. Foto: Frode Hansen, VG

– Vi skal overleve dette

Midtstopper Tobias Salquist tror også at «fugla» kan løfte seg fremover. Dansken er ikke stresset av situasjonen. Målet er fortsatt å ta steget tilbake til Eliteserien denne sesongen.

Etter seks kamper har LSK syv poeng opp til Ranheim på 2. plass, som gir direkte opprykk, med én match mindre spilt. Bare to poeng skiller dem fra den siste kvalikplassen som nå innehas av Stjørdals/Blink – et av to nyopprykkede lag som romerikingene har tapt for i løpet av de fire siste matchene som alle har forløpt uten seier.

– Supporterne er misfornøyde. Det forstår vi. Vi spillere må ta den kritikken som kommer, men jeg syns det blir for ille når man begynner å stå ute og banke på vinduene, sier Salquist til VG om hendelsen natt til lørdag.

LSK-STOPPER: Tobias Salquist i intervju med VG etter økten på Lillestrøms treningsfelt. Foto: Frode Hansen, VG

Han lar seg likevel ikke påvirke.

– Ta av maskene, så skal vi snakke. Men vi skal nok overleve dette. Disse folkene var sure, men jeg ble ikke skremt. Vi sto der sammen som et lag og tok imot det som kom. Vi er uheldige for tiden, men det er mange kamper igjen. Jeg er ikke nervøs. Jeg har vært med på dette før. Vi skal bare kjøre på, sier den danske forsvarsspilleren om møtet med Sogndal på Åråsen tirsdag kveld.

Joacim Møller er supporterleder for Kanari-Fansen. Han har fortalt VG at de vil gå i dialog med klubben etter hendelsene som har vært for å skape forståelse og forenes bak et felles mål fremover.

LAGKOMPISER: Aleksander Melgalvis, Daniel Gustafsson og Tobias Salquist prater før starten på mandagens trening. Foto: Frode Hansen, VG

