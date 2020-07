Stoppet Solbakken-krisen – verste seierstørke siden sparkingen i Wolverhampton

(Aalborg – FC København 0–1) FC Københavns sommer har blitt omtalt som krise. Men i sesongens nest siste kamp endte Ståle Solbakkens lag klubbens verste seierstørke siden 2013.

Oppdatert nå nettopp

Den danske hovedstadsklubben er blitt hektet fullstendig av i kampen om seriemesterskapet. Til tross for at de slo tilbake med seier mot Aalborg, har storklubben tatt 17 poeng færre enn suverene Midtjylland denne sesongen før årets siste kamp.

Klubbens sterkt dalende form denne sommer fikk Ekstrabladet til å bemerke før kampen at «FC København har fått en redningsbøye i kampen om sølvmedaljene, men spillet har vært katastrofalt».

1–0 seieren borte mot Aalborg, som ble sikret med scoringen av Carlos Zeca etter 53 minutter, var ekstremt viktig i den svært tunge serieavslutningen for Solbakken og spillerne.

– Jeg føler at vi lider som fansen også lider, men dette var et øyeblikk fylt av glede, sier Zeca i intervjuet med Viasat etter seieren.

SNUDDE TRENDEN: Ståle Solbakkens FC København vant 1–0 borte mot Aalborg i en svært viktig kamp torsdag. Foto: TOLGA BOZOGLU / EPA

For torsdag kveld klatret FC København til 2. plass i Superligaen og de har nå et poeng ned til Aarhus. 2. plassen vil sikre direkte plass inn i Europa League neste sesong og laget kan dermed unngå flere uker med kvalifiseringsspill. Og med bare en kamp igjen, hjemme mot FC Nordsjælland søndag, kan Solbakkens lag selv avgjøre utfallet av sesongen. Og Solbakken har gjentatte ganger stresset at spill i Europa er helt avgjørende for klubbens budsjett.

les også Nå snakker Nicklas Bendtner om fremtiden

Men med kravene som stilles til storklubben i den danske hovedstaden, der Solbakken har sørget for åtte seriemesterskap, har resultatsvikten blitt omtalt som krise i danske medier og spillet imponerte heller ikke i seieren torsdag.

Soblbakken og spillerne hans kom til Aalborg med seks kamper på rad uten seier. Det var FC Københavns verste rekke uten seier siden 2013 da de gikk nettopp seks kamper på rad uten seier i starten av sesongen, da Solbakken returnerte i den sjette kampen den sesongen og snudde katastrofestarten.

Men årets kamprekke uten seier har ikke blitt forbigått i stillhet i Danmark. Blant annet omtalte den profilerte programlederen i Canal 9, Mette Cornelius, krisen som en «voldsom og helt uhørt nedtur købehavnerne er i gang med» på sin twitter-profil. Hun mente også at skader og salg i sommer alene ikke kan forklare nedturen før kampen og at det å være truet på andreplass «vitner om en redselssesong i FCK-regi».

Etter at Solbakken fikk sparken i FC Köln og Wolverhampton har han ledet den danske storklubben siden sommeren 2013, i sin andre periode i FC København. Selv har Solbakken ment at han etter mange år i klubben har opplevd slike nedturer hvert andre eller tredje år.

– I forrige sesong vant vi stort sett alle kamper og nå vinner vi ikke så mange kamper. Jeg kan peke på mange årsaker til det, sa Solbakken ifølge Ritzau etter 2–4 tapet mot Aarhus for fire dager siden.

Det har vært hett for Solbakken tidligere i denne sesongen også:

Solbakken gikk sju kamper uten seier med HamKam i 2005. Han opplevde fire kamper på rad uten seier med FC København i 2007/08-sesongen. Det gikk fem kamper på rad uten seier i Köln før han fikk sparken og deretter gikk det langt verre i Wolverhampton før han fikk sparken der i januar i 2013. Da gikk han ni kamper på rad uten seier.

Nyhetsbyrået Ritzau gjorde et poeng etter forrige tap mot AGF at Solbakken vasset i tilbud, til tross for kriseformen.

les også Solbakken og FCK må kjempe for andreplassen: – Det har alt å si

- Jeg har sagt nei til mange klubber de siste fem-seks-syv månedene. Helt frem til nå har jeg fått tilbud, sa Solbakken etter sist kamp og avviste at han har overveid noen tilbud fra andre klubber.

Imidlertid er klubben er fortsatt med i cupspillet i Europa League, som skal avgjøres senere i sommer. Slår de ut Basaksehir i returkampen i åttendelsfinalen kan han ende i en duell mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i en eventuell kvartfinale.

Publisert: 23.07.20 kl. 21:54 Oppdatert: 23.07.20 kl. 22:11

Fra andre aviser