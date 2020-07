ABLEGØYER: Gareth Bale med sin hjemmelagde - og imaginære - kikkert på benken. Foto: JUANJO MARTIN / EFE

Gareth Bales oppførsel slaktes: – Uprofesjonelt og respektløst

Premier League-gigant, verdens dyreste fotballspiller, bøtteløfter og målgrossist. Gareth Bale har blitt kalt mye, men den siste tids hendelser, som har satt spanske sinn i kok, har bare forsterket inntrykket av at waliseren er en fiasko.

Nå nettopp

Bildet du ser øverst i saken er bare ett av de siste som har vekket harme i den spanske hovedstaden. Mens Real Madrid stormer mot sitt første seriegull siden 2016/17-sesongen, som de kan sikre torsdag kveld, fortsetter Gareth Bale å stjele både oppmerksomhet og overskrifter.

Det ble stor oppstandelse da han poserte med et «Wales. Golf. Madrid – In that order»-banner etter Wales’ 2–0-seier mot Ungarn, en seier som sendte dem til EM. Det havnet på forsiden av den spanske avisen MARCA, som gjorde om på slagordet:

«Respektløst. Feil. Utakknemlig. I den rekkefølgen»:

Foto: Faksimile, Marca

Ablegøyer på benken

Denne sesongen har han bare vært på banen i 16 La Liga-kamper, og han har ikke spilt siden 2–0-seieren over Mallorca 24. juni. De siste fem kampene har han sittet på benken, og i de siste to har han skapt nye overskrifter:

Mot Alavés satt han på benken og lot som han sov, med den obligatoriske masken for å forhindre smitte av coronaviruset tredd over øynene som en sovemaske. I neste kamp, mot Granada, satt han på benken og speidet utover stadion med en imaginær kikkert, laget av hans egen hånd og en rull med sportstape.

– Uprofesjonelt og respektløst overfor Real Madrid, mener den tidligere toppspissen Dimitar Berbatov.

Bulgareren spilte i sin tid for både Tottenham og Manchester United, og har vært med på mye av det samme som Bale: Å være en toppspiller som herjer for en storklubb, men også å sitte på benken og slite med å få spilletid.

Uansett omstendigheter og situasjon mener Berbatov at Bales oppførsel er kritikkverdig. Det skriver han i sin faste spalte for et utenlandsk spillselskap.

– Jeg kunne ikke tro mine egne øyne. Jeg elsker å se Bale spille og jeg kan relatere til smerten ved å ikke spille ettersom jeg har vært i samme situasjon. Men å reagere slik, det er å gå for langt, skriver han.

Selv har Bale stilt seg spørrende til de mange pipekonsertene han har fått fra Los Blancos-fansen:

Viktige scoringer

Bale hadde noen fantastiske sesonger i Tottenham, og hans siste hos de liljehvite, 2012/13-sesongen, endte med 26 scoringer og 15 målgivende pasninger på 44 kamper. Real Madrid la over én milliard norske kroner på bordet og gjorde ham til verdens dyreste spiller.

Som Real Madrid-spiller har han hatt noen enorme scoringer:

Cupfinale-målet mot Barcelona hvor han parkerte Marc Bartra.

Scoring i Champions League-finalen mot Atlético Madrid.

To mål, inkludert et spektakulært brassespark, i Champions League-finalen mot Liverpool.

Han har løftet Champions League-trofeet tre ganger og har like mange klubb-VM-titler. Han har også vunnet La Liga og Copa del Rey, og kan vise til 105 scoringer og 68 målgivende pasninger for Real Madrid.

Likevel har Bale slitt i Spania, av flere grunner.

Han har blitt kritisert for skadeproblemene, for prestasjonene, for holdningene og sin tilsynelatende fraværende vilje til å lære seg det spanske språket.

Vanskelig salgsobjekt

Han har vært koblet til Manchester United og linket med en retur til Tottenham. I tillegg skal waliseren også ha vært på nippet til å signere for kinesiske Jiangsu Suning.

Berbatov mener den eneste løsningen er å selge Bale.

– Madrid må finne en løsning på Bale-sagaen. Det er ikke bra for hverken Bale eller laget, og det er i tillegg dårlig PR. Den eneste løsningen er at han forlater Real Madrid. Hvis jeg var en Real Madrid-tilhenger som så en av spillerne vise slik en mangel på respekt mot laget, ville det vært for mye.

– Dette var et stunt fra Bale. Han gjorde det for å vise muskler, som om han sa «La meg spille. Hvis ikke gjør jeg bare det jeg vil». Og det synes jeg ikke er greit, skriver han om sin gamle lagkamerat.

GAMLE KOLLEGER: Dimitar Berbatov, her som Fulham-spiller, sammen med Gareth Bale. Foto: EDDIE KEOGH / X01801

Men Bale er ikke så enkel å selge.

Real Madrid blokkerte angivelig overgangen til Jiangsu Suning ettersom de ville ha igjen penger for det som en gang var verdens dyreste fotballspiller. Samtidig skal Bale ifølge rapportene tjene rundt 3,5 millioner norske kroner i uken, og ikke være særlig villig til å ta et lønnskutt.

Kontrakten med Real Madrid går ikke ut før sommeren 2022, og det er per nå lite som tyder på at han plutselig skal bli elsket i den spanske hovedstaden.

Publisert: 16.07.20 kl. 14:59

Fra andre aviser