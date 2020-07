TRENGER POENG: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United trenger poeng borte mot Leicester for å være sikker på at de kvalifiserer seg til Champions League neste sesong. Foto: Alastair Grant/NMC/Pool / AP POOL

Thorstvedt foran siste runde: – Det kan jo gå hvilken vei som helst

Kun ett poeng skiller lagene fra tredje- til femteplass i Premier League før den siste runden, hvor Manchester United møter Leicester borte i en tilnærmet finale for en plass i Champions League.

For mindre enn 10 minutter siden

Situasjonen er (relativt) enkel:

Leicester trenger seier for å kvalifisere seg til Champions League.

Chelsea vil være sikret Champions League-plass med uavgjort hjemme mot Wolverhampton.

Mens Manchester United trenger ett poeng for å sikre Champions League-plassen.

Manchester United kan imidlertid også bli nummer fire ved et tap hvis Chelsea også taper, og Chelsea kan bli nummer fire med tap hvis Leicester taper.

Derfor var også Ole Gunnar Solskjær tilsynelatende fornøyd med at onsdagens hjemmekamp mot West Ham ebbet ut i 1–1.

– Du kan ikke forvente å score tre eller fem mål, som vi hadde trengt for å få et annet utgangspunkt til søndag, sier nordmannen på pressekonferansen etter kampen.

Poengfangsten til de tre aktuelle lagene har spriket kraftig siden coronapausen. Manchester United har tatt 18 poeng på åtte kamper, Chelsea har tatt 15 poeng, mens Leicester kun har tatt ni poeng på de siste åtte kampene.

Det får TV 2-ekspert Erik Thorstvedt til å peke på Manchester United som laget han tror vil komme best ut av kampen mot Leicester.

– For det første er det kjempekjekt at det går helt til siste slutt. Jeg tror United fikser det mot Leicester. Leicester har vært ganske grusomme, ganske lenge, og når United greier seg med uavgjort tror jeg det skal være greit nok, sier Thorstvedt.

– Det er ingen garanti, men akkurat nå føler jeg Manchester United er et bedre lag enn Leicester. Leicester er ikke i nærheten av å være så gode som de var i fjor høst. Det blir uansett sabla spennende og det kan gå hvilken vei som helst, sier han.

Ole Gunnar Solskjær har stort sett mønstret det samme mannskapet gjennom det tette kampprogrammet, og formkurven har så smått begynt å peke nedover. På de siste tre kampene er det «bare» blitt fem poeng, og laget tapte semifinalen i FA-cupen mot Chelsea i helgen.

– Da vi startet etter coronapausen måtte vi virkelig gå for det. Vi måtte gå for poeng og for å forbedre målforskjellen. Innsatsen har vært fantastisk og resultatene har vært fantastiske. Selvsagt ville du ønsket å vinne mot Southampton, hvor man slipper inn et mål i siste sekund, og her i dag får man en straffe like før pause. Vi har gitt oss selv et strålende utgangspunkt før søndag, sier Solskjær.

Etter å ha røket i semifinalen i både ligacupen og FA-cupen, blir det på sett og vis en finale i Premier League-sesongens siste kamp.

– Vi har gått ut i to semifinaler, så nå har vi en finale, så vi må glede oss over det. Endelig er vi i en finale, sier en smilende Solskjær.

Thorstvedt tror Manchester United-spillerne begynner å merke det tette kampprogrammet, men er sikker på at de klarer å skvise ut de siste kreftene som trengs i den viktige kampen.

– Vi vet vi skal møte et bra lag. De er veldige farlige på flere måter. De kan gjøre flere ting taktisk, så vi vil nyte de ekstra 24 timene vi har i hvile til denne kampen og så skal vi være klare. Fysisk og mentalt, sier Solskjær.

– Vil du holde et øye med Chelsea-kampen underveis?

– Ikke før mot slutten. I pausen får man kanskje en liten beskjed hvis Wolverhampton gjør en god kamp, men frem til det må vi bare dra dit for å vinne kampen. VI må forberede oss på å gjøre en god kamp, hvor vi skaper nok sjanser til å vinne kampen, sier Solskjær.

Publisert: 24.07.20 kl. 10:15

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 37 31 3 3 82 – 32 50 96 2 Manchester City FC 37 25 3 9 97 – 35 62 78 3 Manchester United FC 37 17 12 8 64 – 36 28 63 4 Chelsea 37 19 6 12 67 – 54 13 63 5 Leicester City FC 37 18 8 11 67 – 39 28 62 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

