Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix) / Henning Bagger / henning bagger

Rosenborg og Hareide har avtalt nytt møte

Åge Hareide (66) bekrefter at han og Rosenborg har avtalt et nytt møte i løpet av august.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har avtalt et møte for å snakke litt, og se hvordan det vil være med kneet. Så får vi se hva som skjer, det er opp til Rosenborg, sier Hareide til VG.

Trenerveteranen bekreftet først møtet til Adresseavisen.

– Kan du være klar til å gå inn i en ny jobb allerede nå til høsten?

– Det håper jeg på. Det er det som har vært problemet. Jeg må være i stand til å være på feltet. Jeg håper vi kan komme nærmere svaret om 14 dagers tid, svarer 66-åringen.

– Betyr dette at det er en intensjon om at du vil ta over Rosenborg når kneet er bra, fra din side?

– Ja, det kan du nok si.

21. juli var det «full forvirring» om Hareide hadde sagt nei til Rosenborg eller ikke. Klubben hevdet 66-åringen hadde takket nei, mens Hareide selv sa det aldri var noe konkret tilbud.

Men Hareide sa allerede da til VG at han var åpen for mer dialog med Trondheimsklubben.

Trenerveteranen har nylig vært gjennom en kneoperasjon og har derfor selv sagt at det ikke har vært aktuelt å trene noe lag.

Til Adressa sier Hareide også at han har avtalt å sitte i studio for TV 2 under avslutningsrundene for Europa League og Champions League de kommende ukene. Finalen i Champions League spilles 23. august, mens Europa League spilles to dager tidligere.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 04.08.20 kl. 14:10

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 12 11 1 0 43 – 15 28 34 2 Molde 12 9 1 2 34 – 13 21 28 3 Odd 12 7 1 4 20 – 14 6 22 4 Vålerenga 12 6 4 2 16 – 15 1 22 5 Kristiansund 12 4 6 2 23 – 16 7 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

