TABELLTOPP: Rosenborg vant 2–1 mot Arna-Bjørnar lørdag og overtok tabelltoppen. Dette bildet er fra serieåpningen mot Lillestrøm. Foto: Ole Martin Wold

Tabelltopp etter fire serierunder: – Vi tenker ikke på seriegull

(Arna-Bjørnar - Rosenborg 1–2) Rosenborg ville med seier over Arna-Bjørnar ta over tabelltoppen i Toppserien. Det sikret innbytter Lisa-Marie Karlseng Utland på overtid.

Rosenborg Kvinner sikret sent på overtid tabelledelsen da de møtte Arna-Bjørnar på vestlandet.

For ordens skyld: Lillestrøm kan overta tabelltoppen på målforskjell om de vinner mot Klepp søndag.

Trønderne tok ledelsen etter 49 minutter etter et strålende angrep. Cesilie Andreassen lobbet elegant gjennom til Toppseriens toppscorer Marit Clausen som kriget inn sin femte scoring for sesongen.

Til tross for store målsjanser klarte ikke Rosenborg å øke ledelsen, og det skulle straffe seg. Meryll Abrahamsen var på hugget etter 74 minutter og satte inn en utligning. Kun seks minutter senere smalt det i metallet da Thea Bjelde sendte ballen i stolpen.

Rosenborg gjorde etter baklengsmålet fire bytter fordelt på seks minutter for å jakte alle tre poengene. Dommer la til fire minutter av oppgjøret, og da det gjensto kun 30 sekunder av oppgjøret sikret innbytter Lisa-Marie Karlseng Utland 2–1-seier og tre poeng for Rosenborg.

– Vi vil få til noe

Torsdag denne uken var VG i Trondheim og møtte trener Steinar Lein. Han overtok treneransvaret i januar 2019, da for Trondheims-Ørn, som i dag er Rosenborg Kvinner.

Han synes allerede fra starten av at prosjektet var spennende, men etter skiftet fra Trondheims-Ørn til Rosenborg ble mulighetene enda større.

– Det er et prosjekt hvor vi vil få til noe. Drahjelp i RBK-navnet som kanskje gjør at man kan dra det enda lenger, og korter ned tiden for å etablere et ordentlig godt fotballag, sa Lein til VG.

– Dere har fått en solid serieåpning. Er det slik at man håper på å bli seriemester allerede i år?

– Vi har åpnet godt, men selv om vi har fått inn gode spillere så tenker vi ikke på seriegull i år. Det å bygge opp noe tar ofte tid, og med de forsterkningene tenker vi at det er mer naturlig at vi skal være med å kjempe neste år.

Merker forskjell fra fjoråret

At klubben heter Rosenborg og ikke Trondheims-Ørn er en forskjell som 48-åringen merker godt. Han peker særlig på to ting som har endret seg veldig etter navneskiftet.

– Vi har blitt attraktive med tanke på spillere som vil komme hit, også er det jo at du sitter her. Det er en økt interesse for oss, sier Lein.

Rosenborg Kvinner serieåpnet mot det som for mange er den store forhåndsfavoritten Lillestrøm. Der endte kampen 1–1, og deretter har trønderne vunnet 4–1 over Lyn, 3–1 over Kolbotn og 2–1 over Arna-Bjørnar.

