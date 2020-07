KINKIGE DAGER: Lars Arne Nilsen og Brann åpnet ganske bra, men har blitt hengende langt etter de beste. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Brann-treneren etter kritikken: – Gidder ikke kommentere ekspertene

BERGEN (VG) Brann-trener Lars Arne Nilsen (56) må tåle massiv kritikk for et lag som ikke sprudler offensivt. Selv sier han at han ikke bryr seg om hva ekspertene mener.

Nå nettopp

– Sånn som jeg ser på det spiller vi veldig god fotball, men det er for sjeldent og for ustabilt. I gode perioder er vi gode, men så detter vi ned. Vi er rett og slett for ustabile. Det er for korte perioder med god fotball, og det må vi gjøre noe med dersom vi skal henge med i forhold til den tredjeplassen vi så gjerne vil ha, sier Nilsen til VG etter kampen mot Kristiansund.

Da hadde han akkurat sett seieren glippe med tre minutter igjen på klokken. For andre kamp på rad ble det bare ett poeng på hjemmebane.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Ikke underholdende

Etter en god start på sesongen for Brann, der det ble syv poeng på de tre første kampene, har det bare blitt åtte poeng på de syv siste.

Det har fått ekspertene til å stille seg kritisk til fotballen Nilsen står for.

– Styret gikk ut og sa det skulle spilles underholdende fotball, men fotballen til Lars Arne Nilsen har aldri vært signert med underholdning. Hans signatur er god defensiv struktur, og det er det som kommer til syne nå. Nå er laget uinspirert fordi de har havnet langt bak gullkampen, sa VGs fotballekspert Haakon Lunov før kampen mot Kristiansund, og kaller Branns spill forutsigbart og statisk.

Også fotballekspert og tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp har uttrykt sin misnøye med det variable spillet til Nilsens mannskap.

Lavt bunnivå

– Det får de mene. Jeg gidder ikke å kommentere hva ekspertene mener, sier Nilsen, før han fortsetter:

– Vi ønsker å spille den fotballen vi har spilt på hjemmebane når vi har vært gode. Vi har 15–20 minutter mot Sandefjord der vi er fantastisk gode, og det er det vi må gjenskape. Vi jobber med det, og ser i hvert fall at det i perioder er bra. Men vi er jo ikke fornøyde, det er jo ikke godt nok.

– Du refererer til et drøyt kvarter mot Sandefjord. Hvordan dere skal gjenskape det?

– Mot Start forrige helg skapte vi også masse sjanser. Da er vi det laget med mest ball, og har flere muligheter. Vi spiller også en bra andre omgang mot Viking, og har en god omgang mot Haugesund, svarer Nilsen.

– Når vi detter ned så detter vi langt ned. Toppnivået er veldig høyt, men bunnivået er veldig lavt. Det svinger for mye. Det er hovedproblemet. Får vi satt ett lag skal vi få det til.

Neste mulighet for Nilsen og Brann kommer på onsdag, når de tar turen til Drammen for bortemøtet med Strømsgodset.

Etter tre uavgjorte kamper på rad, virker ikke Nilsen fryktelig lysten på den turen.

– Det blir nok en steintøff kamp. Men det er greit, det er likt for alle. Vi reiser ned der for å spille en god kamp, sier Brann-treneren.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 26.07.20 kl. 11:27

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Odd 10 5 1 4 16 – 13 3 16 4 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 5 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser