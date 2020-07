GULLJAKT: Ingen ser ut til å kunne stoppe Bodø/Glimt på Aspmyra. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Bodø/Glimt tangerte 68 år gammel rekord: Sikret sin tiende strake seier i toppkampen

BODØ (VG)(Bodø/Glimt - Molde 3–1) Om det fantes noen tvil før kampen, så har Bodø/Glimt-spillerne fått økt tro på seriegull. Med seieren mot Molde sikret de seg tidenes beste seriestart.

Fredrikstads rekord fra 1951/52 ble tangert – og med bedre målforskjell har ingen norske lag åpnet bedre.

Det så ikke lovende ut da Marius Lode tabbet seg ut i første omgang, men utover i kampen viste Bodø/Glimt sin klasse.

Marius Lode fryktet nok det verste da Eikrem brøt, satte fart og straffet hjemmelaget knallhardt. Med en lekker pasning serverte han Ohi Omoijuanfo, som satte inn 1–0 for Molde.

Nøkkelduellen mellom nevnte Magnus Wolff Eikrem og Bodø/Glimts Patrick Berg var et hett tema før kampen, og når Moldes playmaker viste sine kvaliteter, var det opp til Bodø/Glimts å svare.

Da vertene fikk frispark fra 30 meter forventet de fleste kanskje et innlegg fra Philip Zinckernagel, men Patrick Berg ville det annerledes. Med rett tilløp mot ballen klemte han til med en teknikk som er snarlik Cristiano Ronaldo sin, og ballen duppet ned i hjørnet. Molde-keeper Andreas Linde vil nok likevel mene at han bør ta et skudd fra 30 meter.

HOLDT UNNA: Patrick Berg og Magnus Wolff Eikrem er lagets to store playmakere, og leverte begge en meget god kamp på Aspmyra. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Etter pause tok Bodø/Glimt enda mer kontroll over kampen. Molde forsøkte tidvis å legge laget sitt dypere, men med tålmodighet og presisjon klarte nordlendingene å trenge seg gjennom.

Etter 24 pasninger i laget fant Ulrik Saltnes toppscorer Kasper Junker med pasning nummer 25, som sendte Bodø/Glimt i føringen med sin niende scoring for sesongen.

Dermed var kampen snudd. Enda bedre ble det for gultrøyene da Jens Petter Hauge stormet gjennom Molde-forsvaret og satte inn 3–1 for Bodø/Glimt, som nå virkelig er på ferten av sitt første seriegull noensinne.

EUFORI: Uttrykket til Brede Moe (i midten) oppsummerer det meste etter at Kasper Junker (t.h.) har satt inn 2–1. Bak er Jens Petter Hauge og Sondre Fet. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 10 8 1 1 29 – 10 19 25 3 Vålerenga 10 5 4 1 13 – 10 3 19 4 Odd 10 5 1 4 16 – 13 3 16 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

