VM-SPILLER I 2018: Björn Bergmann Sigurdarson (til høyre) fikk to kamper for Island under VM i Russland for to år siden. Her med landslagssjef Heimir Hallgrímsson og midtstopper Ragnar Sigurdsson. Foto: Natacha Pisarenko / TT NYHETSBYRÅN

Sigurdarson gjør sjokk-retur til norsk fotball og Obosligaen

Bare 29 år gammel gjør Björn Bergmann Sigurdarson en overraskende karrierevending: Han blir Lillestrøm-spiller.

Nå nettopp

Det bekrefter klubben på sin nettside. I første omgang gjelder kontrakten ut 2020, og Sigurdarson blir spilleklar for Obosliga-klubben når overgangsvinduet i Norge åpner 8. september. Den dagen spiller Lillestrøm mot opprykkskonkurrent Ranheim.

Lillestrøm har ikke hatt den beste starten i forsøket på å returnere til Eliteserien, men kan nå altså presentere en spektakulær forsterkning til høstsesongen.

– Det var ganske mange klubber som tok kontakt, men jeg hadde bestemt meg for at jeg ville hit. Det har ikke noe å si for valget mitt om det er Eliteserien eller OBOS-ligaen. Det er Lillestrøm som betyr noe for meg. Det er her jeg vil være, sier Björn Bergmann Sigurdarson til lsk.no.

Det er bare to år siden han spilte i Russland-VM for Island, og for tre sesonger siden dominerte han for Molde i Eliteserien. Da sa daværende Molde-trener Ole Gunnar Solskjær at han ikke hadde byttet islendingen mot noen annen spiller i ligaen – blant annet på grunn av scoringer som denne:

En retur til Åråsen betyr også en slags hjemkomst for 29-åringen: Sigurdarson spilte der fra 2009 til 2012, inntil daværende Wolverhampton-manager Ståle Solbakken gjorde ham til tidenes dyreste LSK-salg ved å betale 23 millioner for Sigurdarson den sommeren.

I ettertid har Sigurdarson vært to perioder i Molde, først på lån i klubbens The Double-sesong 2014, deretter permanent fra sommeren 2016. Etter 2017-sesongen ble han solgt fra Molde til russiske Rostov, og der var han frem til han ble lånt ut til kypriotiske APOEL i januar i år.

Nå blir – overraskende for de fleste – Lillestrøm og norsk nivå to den neste tiden. Sigurdarson fløy til Norge fra Island torsdag og har også kone fra Lørenskog på Romerike. Det skal sies at spissen ikke har vært ukjent for å gå litt egne veier også tidligere i karrieren:

I over fem år sa han nei til landslagsspill for fremadstormende Island, han har innrømmet at han ikke er særlig interessert i fotball, og i Molde-tiden hadde kaptein Ruben Gabrielsen følgende beskrivelse av sin lagkamerat:

Publisert: 14.08.20 kl. 18:04

