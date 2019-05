GIR SEG: Bjørn Petter Ingebretsen slutter som trener i Strømsgodset. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Strømsgodset-treneren trekker seg: – Helsen kommer først

Bjørn Petter Ingebretsen (51) trekker seg umiddelbart som trener i Strømsgodset av helsemessige årsaker.

«BP» er sykemeldt på ubestemt tid og fratrer med umiddelbar virkning. Han har tatt beslutningen i samråd med klubblege Erik Dag Knudsen og den nærmeste familien, skriver klubben på sin nettside.

– Denne jobben fører med seg mye stress og press. Den totale belastningen kombinert med tidligere sykdomshistorikk, gjør at jeg har kommet med en sterk anbefaling om å gi seg på medisinsk grunnlag, sier Knudsen.

Assistenttrener Håkon Wibe-Lund vil lede laget mot Vålerenga, og mens Godset leter etter ny hovedtrener.

– Nå er jeg først og fremst lei meg, men samtidig lettet. Jeg skulle gjerne fortsatt å bygge videre på det vi har startet, men jeg er nødt til å lytte når jeg får så tydelige signaler fra kroppen. Helsa kommer først. Jeg har dessverre ikke annet valg enn å trekke meg, sier Bjørn Petter Ingebretsen og innrømmer at det var en enkel beslutning å ta.

Dårlig nattesøvn

51-åringen, som fikk et lite hjerteinfarkt sommeren 2016, prøvde seg i jobben igjen på høsten, men måtte gi seg på grunn av bivirkninger av hjertemedisinen. Han var tilbake i trenerrollen da Tor Ole Skullerud måtte gå fra jobben i fjor sommer.

«BP» sier at han har slitt med dårlig nattesøvn.

– Jeg har lagt mest press og stress på meg selv. Jeg har hatt et sterkt ønske om at vi som klubb skal snu en lei trend og det har vært mange tanker og lite søvn. Det tærer på over tid. Innad har jeg følt stor støtte og vi har stått veldig samlet. Jeg vil takke alle for god hjelp og støtte, selv om det er noen man jobber tettere sammen med enn andre, sier Ingebretsen. Når han blir friskmeldt vil han få en annen rolle i klubben.

Ligger nest sist

Strømsgodset ligger på kvalik-plass i Eliteserien med én seier på syv kamper.

– Det er aldri heldig med trenerskifter, men uansett hva situasjonen er så må vi sette vår medarbeidere først. Vi løser denne problemstillingen på en god måte. Dette er en beslutning som ble tatt i går kveld fra BPs side, sier Dag Lindseth Andersen, daglig leder, til VG.

Andersen sier at tabellsituasjonen ikke er en årsak til at det nå blir et trenerbytte.

– Nei, ikke fra vår side, men det er klart at den tunge starten vi har hatt har medvirket til at «BP» har følt hardere press enn om vi lå i andre enden av tabellen. Vi gjør alt for å sanke mer poeng. Alle er toppmotivert, sier Andersen.

les også «BP» om Godset-knipen: – Overrasket over det. Og veldig skuffa

Trenerjakt

Godset må nå ut på trenerjakt.

– Den vet vi egentlig ingenting om. Dette var ikke planlagt. Derfor har vi så vidt begynt å se på hvem som kan ta over, men jeg kan ikke si noe om navn og tidsaspekt, sier Andersen.

Ingebretsen er fast ansatt, og vil bli brukt i en annen rolle i klubben når tilstanden er bedre. Andersen forteller at hvilken rolle er foreløpig uavklart.

