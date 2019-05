FORTSETTER SAMMEN: Ole Gunnar Solskjær og Mike Phelan. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Solskjærs assistent ansatt permanent: – Han er fantastisk

MANCHESTER (VG) Manchester United bekrefter at Mike Phelan (56) fortsetter som assistenten til Ole Gunnar Solskjær (46). Han har signert en treårskontrakt.

– Jeg synes han er fantastisk i denne jobben som assistenttrener, og jeg er veldig glad for at de endelig har blitt enige. Da Ed Woodward ringte meg (om den permanente managerjobben) var Phelan mitt første ønske for å hjelpe meg, og nå skal vi være her sammen i noen år, sier Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Det har vært spekulasjoner om at Phelan var aktuell for jobben som «teknisk direktør» i Manchester United, men nå er det altså klart at Sir Alex Fergusons gamle assistent fortsetter i rollen han har hatt siden desember.

– Jeg er henrykt over å være tilbake som assistenttrener. Manchester United har vært en enorm del av livet mitt siden jeg kom hit som spiller i 1989, og jeg er så glad for å kunne fortsette forholdet i denne nøkkelrollen, sier Phelan i en pressemelding.

Solskjær åpnet pressekonferansen sin med å unnskylde seg for å være litt sen, ettersom han tilbragte kvelden i forveien på klubbens årlige prisutdeling sammen med kona Silje:

PÅ FEST: Ole Gunnar Solskjær tok med seg kona Silje på torsdagens årlige Manchester United-middag der priser for blant annet årets spiller og årets mål ble delt ut. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Fredag formiddag melder Sky Sports at Solskjær nærmer seg sin første signering som Manchester United-manager: Swanseas kantspiller Daniel James skal angivelig være i ferd med å komme til klubben for 15 millioner pund. Men Solskjær er ikke interessert i å kommentere navn.

– Jeg kan ikke kommentere hver eneste spiller. Jeg liker ikke når andre managere snakker om mine spillere, og jeg vil ikke snakke om noen andres spillere enten jeg var interessert eller ikke, sier Solskjær.

– Det har blitt nevnt så mange spillere siden jeg kom inn. Jeg har lest at vi skal signere spillere jeg knapt har sett. Det er mange spekulasjoner. Men jo tidligere vi kan gjøre overgangene, desto bedre er det. Du vil ha et godt bilde av hvordan troppen vil se ut når du kommer inn den 1. juli, sier han.

Søndag ettermiddag leder nordmannen Manchester United i sesongens siste kamp, hjemme mot Cardiff, der han håper å kunne gi den avtroppende kapteinen Antonio Valencia et verdig farvel.

– Jeg snakket med Antonio i går, han har ikke vært frisk de fem månedene jeg har vært her, han har virkelig slitt, men han føler at han kan spille en rolle, så vi håper han kan komme seg gjennom dagens trening og morgendagens slik at vi kan gi ham en fin avslutning. Han har tjent klubben på en fantastisk måte, sier Solskjær.

En annen spiller som kan få sin siste kamp i Manchester United-drakten, er Ander Herrera. Den spanske midtbanespilleren er på utgående kontrakt og har blitt koblet sterkt til franske PSG. Solskjær er ikke like varm i uttalelsene om 29-åringen.

– Jeg vet ikke om han kommer til å spille ennå. Vi har ikke tatt ut laget. Han kommer sikkert selv til å offentliggjøre senere hvor han kommer til å fortsette å spille fotball, sier nordmannen.

Publisert: 10.05.19 kl. 11:04 Oppdatert: 10.05.19 kl. 11:25