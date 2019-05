GRUNN TIL Å SMILE: Ronny Deila, her i torsdagens kamp mot Godset, har fått en strålende sesongstart. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Deila hyller Vålerenga-kulturen: – I ferd med å slå ut i full blomst

VALLE (VG) Vålerenga-trener Ronny Deila (43) ser at kulturen «vokser», at miksen i spillerstallen er god og at enkeltspillere slår ut i full blomst.

Og dermed har Oslo fått et topplag i Eliteserien. Om det varer?

– Det er jeg selvfølgelig ikke sikker på. Det blir spennende å se hva som skjer på Eidsvoll (i andre runde i cupen) om noen dager. Men nå vet vi at det vi gjør holder til å slå de fleste lagene. Vi har gått seks kamper uten å tape, sier Deila til VG etter bunnsolide 2–0 over Strømsgodset 16. mai:

– Mentaliteten vil avgjøre. Hvis vi klarer å nullstille og er villige til å gjøre drittjobben, som mot Strømsgodset, så blir vi vanskelig å ha med å gjøre. Det har vi ennå ikke bevist, mener Deila, som har en åttendeplass og en sjetteplass å vise til som Vålerenga-trener.

Vålerenga møter altså Eidsvold Turn på Romerike kommende onsdag.

Rutinerte Matthías Vilhjálmsson, nykommeren Herolind Shala, driblefanten Chidera Ejuke og målfarlige Bård Finne har alle fått vist sin hva de står for denne sesongen. Deyver Vega fikk sjansen mot Ranheim, og leverte.

Aron Dønnum fikk muligheten mot Strømsgodset, og også han leverte.

– Vi trenger alle mann. Vi har en god blanding mellom ungt, gammelt og midt imellom, mener Deila.

– At Dønnum starter sin første kamp og blir banens beste sier vel noe om bredden og klassen i laget?

– Ja, det gjør det. Vi har hatt mange gode fotballspillere i Vålerenga, men det er ikke alle som har fått ut potensialet sitt. Vi må bare fortsette å jobbe med det vi driver med, for folk er i ferd med å slå ut i full blomst.

At det er vanskelig å ta ut laget mener han «i hvert fall ikke er noe problem».

– Vi er en gjeng som vil hverandre vel. Det er folk som er skadet som er like glade som alle de andre. Vi har folk som kommer inn og gjør en kjempejobb, selv om de ville spilt selv. Dette er en kultur som begynner å vokse og virkelig har de verdiene som skal til for å skape et godt fellesskap, sier han.

Publisert: 20.05.19 kl. 10:39