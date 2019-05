Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

U20-profil om VM-dramaet: – Vi må be til høyere makter

LUBLIN (VG) Fredag kveld blir det avgjort om Norge går til 8-delsfinale. Hverken Erling Braut Haaland, Tobias Christensen eller noen av de andre i den norske leiren kan påvirke utfallet.

– Det blir enormt spennende. Vi må bare be til høyere makter om at dette går veien for oss. Vi drømmer fremdeles om å gå videre, forteller Tobias Christensen til VG.

Fredag kveld må enten Sør-Korea tape mot Argentina eller Portugal tape mot Sør-Afrika. Samtidig kan Panama ikke ta mer enn ett poeng mot Saudi-Arabia. Hvis disse scenarioene inntreffer, er Norge klar for 8-delsfinale i VM.

Større oversikt Slik er stillingen akkurat nå i kampen om topp tre. De fire beste treerne går til sluttspillet: 1. Polen (5-2 i målforskjell), Ecuador (2–2,), Nigeria (5–3) 4 poeng

4. Norge (13-5), Portugal (1–2), Sør-Korea (1–1) 3 poeng

6. Panama (1–3) 1 poeng Disse kampene gjenstår fredag: Sør-Afrika-Portugal og Sør-Korea-Argentina i gruppe F (kl. 20.30) og Saudi-Arabia-Panama i gruppe E (kl. 18.00). Dersom Portugal og/eller Sør-Korea, som også har tre poeng, taper, er Norge foran. Panama kan heller ikke vinne sin kamp. Vis mer vg-expand-down

Alt stemte

Mot Honduras var Start-strateg Christensen sterkt delaktig i Norges historiske 12–0-seier, blant annet med to målgivende pasninger. Etter en trøblete start på mesterskapet gjorde det godt for samtlige involverte.

– Det er gøy å vise hva som bor i dette laget. Det er veldig spesielt å vinne 12–0 i en VM-kamp. Det er sykt. Det er noe av det morsomste jeg har vært med på, forteller Christensen.

Det samme mener kaptein Leo Skiri Østigård.

– Jeg tror det var en lettelse for veldig mange her. Vi gikk etter planen. Vi ga oss aldri. Dette viser hva som bor i denne gjengen, sier Østigård til VG.

les også Thorstvedts Haaland-historie: – Han var en liten drittunge

Har skumle hensikter

Om noen timer kan drømmen om å gå videre fra gruppe C i beste fall bli oppfylt, men i verste fall bli knust. Det norske laget vil følge utviklingen på TV her i Lublin.

Panama, som ikke kan ta mer enn maks ett poeng for at Norges håp forsatt skal være i live før de aller siste matchene, starter sin kamp mot Saudi-Arabia klokken 18.00.

Skulle lykken være på Norges side, vil ikke Skiri Østigård frykte noen motstand i fortsettelsen.

– Når vi får den selvtilliten vi får nå, er vi litt tilbake på det sporet vi har vært. Da er jeg ikke redd for å møte noen. Det tror jeg ikke noen av de andre på laget er heller. Det blir spennende, sier Østigård.

Det tror også Braut Haaland - nimålsmannen fra Honduras-kampen og den nye toppscoreren i U20-VM.

– Gutta viste stolthet over å ha drakten på. Vi er gode og klarer endelig å få det ut. Det er jeg stolt over. Du ser at potensialet vårt er uendelig, men det gjelder å få det ut i kamp. Det klarte vi nå, så får vi se om vi går videre, forteller Haaland.

Publisert: 31.05.19 kl. 12:51