Stabæk-profil mener Brann er «shaky»

BEKKESTUA (VG) Hugo Vetlesen (19) vil utnytte at Brann bare står med to seirer på sesongens syv første kamper.

– Brann er litt shaky. Det har ikke gått helt som de vil. Det kan vi dra en fordel av, som vi gjorde mot Rosenborg og Bodø/Glimt. Det er ikke lett å spille mot oss på Nadderud. Vi skal vise at vi er en ung og sulten gjeng som går raskt ut fra startblokkene, forteller Vetlesen til VG om oppgjøret som har avspark 20.00 søndag kveld.

Brann har åpnet med to seirer, to uavgjorte og tre tap. Som et av bare tre lag har bergenserne allerede spilt syv kamper, noe som er én match mer enn konkurrentene. Likevel ligger rødtrøyene på 8. plass i Eliteserien, langt under både egne og omgivelsenes forventninger.

– Skal sjokke dem

Søndag kveld kommer mannskapet fra byen mellom de syv fjell til Bærum. Under flomlysene på Nadderud møter de et ungt Stabæk-lag som har tatt syv av ni mulige poeng på eget gress denne sesongen.

– Vi skal gjøre som vi har gjort de to siste kampene på Nadderud: Vi skal sjokke dem. Vi skal fortsette i det sporet. Jeg tror det blir bra, sier Stabæk-angriper Ola Brynhildsen.

VG prater med bæringenes talentfulle duo i korridorene under Nadderuds hovedtribune. Utenfor høljer regnet ned. Også på søndag kan det bli vått i gresset. Lagets svenske keeper mener Stabæk må unngå at det blir en fysisk batalje.

– Jeg har møtt Brann mange ganger. Vi vet hva de vil. For oss handler det om å få ballen ned på bakken og «flytte» på dem. Vi skal ikke være med på deres fysiske spill, for der er de nok sterkere enn oss, sier Marcus Sandberg.

Offensive

Svensken beskriver forrige helgs tap borte mot Mjøndalen som «surt», men det tenker ikke Sandberg mye på nå.

For Stabæk på hjemmebane sammenlignet med fremmede arenaer er to forskjellige historier. Borte er samtlige tre kamper tapt. På Nadderud er blåtrøyene ubeseiret.

Hjemmerekken ønsker Stabæk-trener Henning Berg å opprettholde.

– Men vi møter et bra Brann-lag, som skal være i toppen. Det blir en tøff kamp, men vi har lyst til å bygge videre på det vi har gjort hjemme så langt denne sesongen. Det har vært bra. Vi var uheldige mot Mjøndalen sist, men sånn er fotballen. Vi har et ungt lag. Det er bare å kjøre på, sier Berg til VG.

Publisert: 12.05.19 kl. 12:27