SYKE: Jostein Flo og Bjørn Petter Ingebretsen. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Godsets sportssjef Jostein Flo har hjerteflimmer og er sykmeldt

Dagen etter at det ble kjent at Bjørn Petter Ingebretsen må trekke seg som hovedtrener, opplyser Strømsgodset at Jostein Flo er sykmeldt som følge av hjerteflimmer.

Ingebretsen trakk seg onsdag som følge av helsen, og nå kommer altså nyheten om at sportssjef Flo også er ute i sykmelding.

– Jeg har sannsynligvis hatt dette en stund og derfor er det bra at det avdekkes og utredes nærmere av sakkyndige mennesker. Dette er mest sannsynlig arvelig. Jeg har fått veldig god oppfølging her og er i de beste hender. Nå ser jeg frem til å få fikset klaffen og komme tilbake til normal hverdag, sier sportssjef Flo i en melding på Strømsgodsets hjemmeside.

De to sykmeldingene kommer ubeleilig for Strømsgodset, som har hatt en tung sesongstart. Drammens stolthet ligger på kvalik-plass i Eliteserien med én seier på syv kamper.

Sportssjefen har hatt hjerteflimmer en periode og har derfor vært under medisinsk oppfølging, heter det på Strømsgodsets hjemmeside.

– Det har vært en medisinsk utredning hvor det er påvist at Jostein har en hjerteklaff som ikke fungerer optimalt. Når utredningen er ferdig, vil videre behandling vurderes og operasjon kan være en mulighet – det er i så fall en helt kurant sak, sier klubblege Erik Dag Knudsen.

Bjørn Petter Ingebretsen fikk et lite hjerteinfarkt sommeren 2016, prøvde seg i jobben igjen på høsten, men måtte gi seg på grunn av bivirkninger av hjertemedisinen. Han var tilbake i trenerrollen da Tor Ole Skullerud måtte gå fra jobben i fjor sommer. Men onsdag var det slutt.

– Nå er jeg først og fremst lei meg, men samtidig lettet. Jeg skulle gjerne fortsatt å bygge videre på det vi har startet, men jeg er nødt til å lytte når jeg får så tydelige signaler fra kroppen. Helsa kommer først. Jeg har dessverre ikke annet valg enn å trekke meg, sa Ingebretsen onsdag.

Dette sa kaptein Jakob Glesnes om «BP»-avgangen da VG møtte ham på Marienlyst onsdag formiddag:

Jostein Flo kommenterer Ingebretsens avgang slik:

– Det er trist at BP må gi seg. Vi skal huske at BP har lagt mye i potten for å snu motgangen og det har vært en krevende prosess. Vi ønsket alle at dette skulle lykkes, men totalbelastningen ble for stor og det må vi ha respekt for. Jeg vil gjerne takke BP jobben og alle timene han har lagt ned.

Da VG var på Marienlyst onsdag, var ikke Flo til stede, og daglig leder Dag Lindseth Andersen stilte opp for pressen i hans fravær.

PS: Strømsgodset møter Vålerenga borte til 16.mai-kamp i kveld. Assistenttrener Håkon Wibe-Lund leder laget. Kampen sendes på Eurosport Norge og dplay fra 20.00. Slik gikk det siste lagene møttes i Eliteserien:

