SKUFFELSE: Robert Lewandowski og David Alaba fortviler under lørdagens 0–0-kamp mot Leipzig. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Bayern snublet - kan miste seriemesterskapet i siste runde

Bayern München avga poeng, mens Borussia Dortmund vant. Dermed blir det spenning helt inn i siste serierunde i Bundesligaen.

Oppdatert nå nettopp







Med seier borte mot serietreer RB Leipzig ville seriegull nummer syv på rad være i boks for Bayern München .

Da Leon Goretzska saksesparket ballen i mål rett etter pause trodde alle at Bayern var på god vei. Men så, til alles forbauselse, ble målet annullert etter en gjennomgang fra VAR.

Kampen endte 0–0, samtidig som Dortmund vant 3–1 hjemme mot Fortuna Düsseldorf.

les også Historisk engelsk dominans i Europa

Dermed er avstanden ned til Dortmund på kun to poeng for Bayern, men de har fordelen av en bedre målforskjell. Dermed vil ett poeng i siste runde trolig være nok.

Bayern møter Eintracht Frankfurt på hjemmebane, Bayern-manager Niko Kovacs forrige klubb. Under Kovacs ledelse slo Frankfurt Bayern i fjorårets tyske cupfinale.

Dortmund har en tøff bortekamp mot Borussia Mönchenbladbach.

– Dette blir spenning og drama helt til siste slutt, det blir noen ordentlige godbiter, slo Viasat-ekspert og tidligere Bundesliga-ekspert Mohamed Abellaoue på direkten.

Selv om sesongen muligens ender i gull, har den vært preget av kaos for Bayern München. De fikk en tung start under Kovac, som tok over foran denne sesongen.

les også Klopp om sine nederlag: – Nei, det er ingen forbannelse

Etter tapet borte mot Dortmund 10. november, lå de syv poeng bak de gule og sorte, som hadde en strålende start på sesongen, men etter hvert har begynt å tape poeng.

Da lagene møttes i starten av april var forspranget minket til to poeng. Bayern vant «seriefinalen» med knusende 5–0, og har siden gjort jobben, frem til dagens poengtap mot Leipzig.

PS: Leipzig og Bayern München møtes i den tyske cupfinalen 25. mai. Her kan du se hvordan Bayern ydmyket Dortmund i april:

Publisert: 11.05.19 kl. 17:26 Oppdatert: 11.05.19 kl. 17:39