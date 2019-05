Helland om tøft RBK-halvår: – Har vent seg til at det stort sett går til helvete

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Mjøndalen 3–2) Da Mjøndalen reduserte til 2–1 så RBK-trener Eirik Horneland engstelsen bre seg blant spillerne. Pål André Helland (29) mener flere seirer på rad er den eneste veien ut av uføret.

Erik Eikebrokk

Nå nettopp







– Vi har stort sett hatt et halvår fylt med negative opplevelser, så man har vent seg til at det stort sett går til helvete. Det ligger der som et sort slør. Vi må rett og slett bare vinne flere kamper, sånn at det gradvis slipper taket, sier Helland til VG etter årets andre Rosenborg-seier.

Da dommer Tom Harald Hagen blåste av kampen, gikk flere Rosenborg-spillere ned i knestående med armene løftet mot himmelen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det var fordi vi var slitne. Vi jobber mye, men mye feil. Det er ingen som kan ta oss på at vi ikke vil, sier kaptein Mike Jensen.

les også Matchvinneren: – Det er først nå vi får se hvordan det er å ligge i driten der

– Offensivt skoen trykker

Samtidig var kampen Eirik Hornelands første der han fikk se sitt lag score flere enn ett mål i en seriekamp.

– Da vi gikk opp til 2-0, tenkte jeg at dette kunne bli greit og fint. Så ble det nesten 3-0, men så scoret Mjøndalen, og da så man engstelsen slå inn, sier Rosenborg-treneren.

Jensen er nesten udelt enig med treneren.

– Det preger oss litt mentalt at når vi leder med 2-0, så skal vi forsvare det. Men det er mer det at vi gjør for mange ukloke valg, og så er presset vårt for dårlig.

11 seriekamper siden sist

For å finne sist gang Rosenborg scoret mer enn ett mål i serien, må vi helt tilbake til hjemmekampen mot Odds Ballklubb, 4. november.

– Det offensive har i hvert fall vært problemet i år. Det har kladda for oss. Vi hadde scoret bare fire mål før denne serierunden. Det er ingen tvil om at det er der at skoen trykker, men vi må også bli bedre i forsvarsspillet, sier Horneland.

– Når vi scorer tre mål så blir det enklere å vinne. Sånn er det her i Trondheim. Det er bedre å vinne 3-2 enn 1–0, sier Jensen.

les også Bjørnebye om Bendtner: – Det raser på med telefoner og henvendelser

Hadde forventet mer av RBK

Etter kampen var Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth (34) skuffet over at laget hans ikke vant.

– Jeg gleder meg over at vi gjør det bra, men som Molde-gutt, som har sett Rosenborg maltraktere laget mitt ved mange anledninger, så gjør det meg ingenting at det ser slik ut for dem. Jeg hadde forventet mer av Rosenborg i dag, sa Gauseth.

Helland har full forståelse for at Gauseth gleder seg over Rosenborgs motgang.

– Ja, selvfølgelig. Vi har jo vunnet rubbel og bit de siste årene; det er vel bare Lillestrøm som har tatt ett trofé. Selvfølgelig håper samtlige lag i Norge, foruten de som har et hjerte for Rosenborg, at det skal gå til helvete med Rosenborg. Det er en grunn til at Rosenborg-fansen synger «alle andre hater oss», sier Helland.

– Og det trives du med?

– Ja, det er det vi er vant til. Det er bare det at det er fryktelig mye deiligere når man vinner, og kan hovere i stedet for å bli tråkket på.

Publisert: 20.05.19 kl. 08:08