Stabæks Inge André Olsen og Frank Lidahl i Ranheim har reagert på permitteringspraksis i norske klubber. Vålerenga er blant dem som har tydd til permitteringer. Foto: NTB/VG

Kommentar

Denne fotballkampen er i spill: Egoist-stempling er altfor enkelt

Hvis arbeidsgiveren slutter å betale deg lønn og en annen er villig til å gjøre nettopp det, er du da nødvendigvis en kynisk egoist om du aksepterer tilbudet?

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Coronakrisen er en felles fiende for alle, og ingen ønsker seg noe annet enn at marerittet kan gå over så fort som overhodet mulig.

Dette har utløst en dugnadsånd av de sjeldne, og ingen har problemer med å se hvor krevende saken er for alle involverte, også i toppfotballens verden.

Men nå dukker det opp konfliktlinjer som trolig bare vil eskalere i intensitet.

Her kan nemlig klubbers og spilleres behov krasje, og spørsmålet er med hvilken rett førstnevnte skal få ha definisjonsmakten over rett og galt i en krevende tid. Er det noe moralsk underordnet dersom permitterte spillere søker andre løsninger når lønnen har uteblitt over en periode?

Fortjener spillere å bli uglesett? Og hva med klubber som eventuelt har råd til å rekruttere, og ser sitt snitt?

Kan en «gentleman’s agreement» om ikke å røre spillere som konkurrenter har permittert ha legitimitet over tid og fungere i praksis?

Dette er krevende problemstillinger. Men det er uansett altfor enkelt å putte saken inn i en «fellesskapsorienterte klubber versus individualistiske spillere»-bås, noe som fort vil skje dersom noen nå utfordrer den konsensusorienterte tankegangen.

Verden er nemlig ikke så svart-hvit at vi bare kan bli enige om at lojalitet til hver enkelt klubb automatisk skal trumfe alt. Alt annet enn «bli ved din lest selv om du ikke får lønn-linjen» er ikke nødvendigvis forakt mot noe opphøyet.

Det er ikke vanskelig å føle sympati med klubbenes økonomiske problemer, i en tid der en langvarig viruskrise kan få brutale konsekvenser. Men det er jo heller ikke slik at det bare er klubbene som sliter.

Profesjonelle spillere ofrer mye for noen år i solen, og har ikke så innmari lang tid der de kan regne med å leve av å spille fotball. De tjener ulikt, har forskjellig forsørgeransvar og vil følgelig ikke stå i en ensartet livssituasjon dersom de blir permittert av klubben de er under kontrakt med.

Dessuten har norske klubber hatt en ulik terskel for å ty til permitterng. Fra spillersiden går det an å spørre om dette virkemiddel i noen klubber ble brukt i overkant tidlig? Har enkelte dyttet en kostnad over på fellesskapet i forkant av, snarere enn som et resultat av, økonomiske viruskonsekvenser?

Her ser vi nå hvordan stemmer som Inge André Olsen, Frank Lidahl og Jonatan Tollås Nation på ulikt vis demonstrerer at saken er mye mer kompleks enn forhastede moralske vurderinger kan gi inntrykk av.

Rent juridisk har det også oppstått en situasjon av det krevende slaget. Vi sliter med mangelfull rettspraksis og ulik tolkning av lov og rett, fra advokater som jobber med idrettsjuss.

Etter arbeidsmiljøloven har arbeidstager som er permittert uten lønn rett til å bryte avtalen 14 dager etter å ha sendt arbeidsgiver et skriftlig varsel. Men om denne bestemmelsen også skal gjelde for fotballkontrakter eller ei, har fått jurister til å barke sammen. Det fremsettes påstander om risikosport både overfor klubber og spillere, avhengig av ståsted.

Her havner vi fort i et landskap som forsåvidt ikke er noe nytt, at forhold mellom regler i idrettens verden og i lovverket som gjelder for øvrig ikke nødvendigvis er godt koordinert. Kanskje må en sak som denne på et tidspunkt opp for retten slik at vi kan få nødvendig klarhet?

Nå er spørsmålet er om forvirringen vil heve terskelen for spillere som vurderer å se seg om etter noe nytt på grunn av permitteringer.

I en tid der alt er vanskelig føyer fotball og permitteringsproblematikk seg inn i en endeløs rekke, der spørsmålene er mange og fasitsvarene få.

Men det vi kan konkludere med et stykke ut i coronakrisen, er at det kan være grunn til å holde seg unna en moralsk høy hest overfor folk som oppfatter en situasjon annerledes enn en selv.

Det er ikke mye sportslig action for øyeblikket. Men det betyr ikke at det ikke finnes fotballkamper.

Publisert: 26.03.20 kl. 20:40

