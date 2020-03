SKAL HA TATT OVER IGJEN: Ole Gunnar Solskjær hilser på Virgil van Dijk etter en kamp mot Liverpool i februar i fjor. På den tiden skal nederlenderen ha leid nordmannens hus. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Avis: Solskjær tok tilbake huset fra Liverpool-stjerne

Ole Gunnar Solskjær (47) skal ha funnet tilbake til sitt opprinnelige hjem utenfor Manchester.

Frem til sommeren skal Liverpool-stjernen Virgil van Dijk ha vært leietaker i Solskjærs hus i Cheshire utenfor Manchester, som han bygget i 2007.

Nå melder The Times at Solskjær i fjor sommer tok tilbake huset fra van Dijk og flyttet inn med kone og barn. Det skal ha ha blitt møtt med forståelse fra nederlenderen, som skal ha forventet at det kom til å skje.

Det er der Solskjær har tilbragt de siste to ukene etter at Premier League-sesongen ble satt på vent og Manchester United sluttet å trene organisert, skriver avisen.

Solskjær varslet selv at han hadde planer om å flytte inn i Cheshire-huset med familien da han ble presentert som permanent Manchester United-manager den 28. mars i fjor (for ett år siden på lørdag).

– Vi begynte å bygge et hus i 2007, men kan kanskje endelig flytte inn i 2019. Det er langtidsplanlegging, sa Solskjær i et intervju med klubbens TV-kanal.

Under pressekonferansen der han møtte mediene for første gang som permanent Unietd-sjef, lo han av et spørsmål om van Dijk og sa at «vi har en kontrakt».

Det var The Sun som først meldte om Solskjærs berømte leietaker i mars i fjor.

