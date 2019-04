NORSK DUELL: Ada Hegerberg forsøker å skjerme ballen fra Maren Mjelde i returoppgjøret av semifinalen i Champions League. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Ada Hegerberg og Lyon til sin fjerde strake Champions League-finale

(Chelsea kvinner - Lyon kvinner, 1–1, 2–3 sammenlagt) Chelsea var nære ved å opprøre dronningene av Europa, men Lyon viste igjen hvorfor de har klippekort på Champions League-trofeet.

Oppdatert nå nettopp







Fakta: Lyons Champions League-finaler med Ada Hegerberg 2015/16: Lyon - Wolfsburg, 1–1, 4–3 etter straffespark

2016/17: Lyon - Paris Saint-Germain, 0–0, 7–6 etter straffespark

2017/18: Lyon - Wolfsburg, 4–1 etter ekstraomganger Vis mer vg-expand-down

– Akkurat nå er det «jækli» kjipt. Det er bare tungt. På forhånd var det få som trodde vi kunne hamle opp med Lyon, men så klarer vi ikke fullføre jobben. Men jeg er stolt over den jobben vi gjør, selv om det er jækla irriterende å være så nærme, sier Chelsea-spiller Maren Mjelde til TV 2.

Etter et drøyt kvarter så det ut til at Lyon skulle få en enkel reise mot sin fjerde finale på rad, den åttende totalt. Jonna Andersson feilberegnet ballbanen totalt, Delphine Cascarino slo inn til Ada Hegerberg .

Verdens beste kvinnelige fotballspiller beholdt roen og oversikten, og la igjen til Eugénie le Sommer. Hun bredsidet ballen mot mål - og med hjelp fra Maren Mjelde, snek ballen seg inn i Chelsea-målet. Skuddet ville trolig gått utenfor om ikke det var for Mjeldes berøring.

Det ble til slutt scoringen som sendte Lyon videre.

– Jeg er litt målløs akkurat nå, for det er helt rått. Det handler mye om mentalitet. Vi spiller ingen stor kamp i dag, men klarer å stå løpet ut. Vi skaper historie, og jeg er fantastisk glad og stolt over at vi klarer det her, sier Hegerberg til TV 2.

Men londonerne nektet å gi seg. De fikk et frispark i farlig posisjon etter en drøy halvtime, og sør-koreanske Ji So-Yun la ballen til rette.

les også Forrige kamp: Hegerberg og Mjelde bommet da Lyon vant storkampen

Med en perfekt dupp over muren og ned til det venstre krysset, sørget hun for at Chelsea trengte kun én scoring for å berge ekstraomganger.

Det er imidlertid Lyon som kjempet for sin åttende finale, mens Chelsea kriget for sin aller første. De franske mesternes erfaring på dette nivået er ingen i nærheten av, og det viste de igjen og igjen, da de beholdt roen under press.

For Chelsea hadde sine muligheter. Kaptein Karen Carney dro seg inn i feltet og fyrte av mot lengste hjørne, men Lyon-målvakt Sarah Bouhaddi ble reddet av stolpen. Da innbytter Drew Spence plutselig var helt alene på bakre stolpe etter et frispark, ble franskmennene reddet av et skikkelig sleivtreff.

les også Ada Hegerberg nominert til ny prestisjepris

Da Chelsea desperat jaktet scoring på slutten av kampen, fikk Hegerberg en enorm mulighet, nærmest på åpent mål. Men da hun bare skulle bredside ballen mot mål, gikk den i stedet himmelhøyt over. Hun priser seg nok lykkelig over at det ikke ble utslagsgivende.

– Det er utrolig deilig at det ikke blir avgjørende. Det er en ball jeg skal sette hundre av hundre ganger, sier Hegerberg.

Dermed kan Ada Hegerberg og Lyon gjøre seg klare til sin fjerde finale på rad. Barcelona er motstander i Budapest 18. mai.

Sist gang Lyon ble slått ut av Champions League, var mot Paris-Saint Germain i 2015.

Og Chelseas ventetid på sin første finale forlenges i alle fall med enda et år.

Publisert: 28.04.19 kl. 16:54 Oppdatert: 28.04.19 kl. 17:21