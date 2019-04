Solskjærs United raknet i Manchester-derbyet – City tilbake på topp

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Manchester City 0–2) Ole Gunnar Solskjær (46) og hans menn holdt lenge følge med sine gulljaktende byrivaler, men det holdt ikke helt inn. Dermed overtar City tabelltoppen fra Liverpool.

Scoringer av Bernardo Silva og Leroy Sané i andre omgang satte en effektiv stopper for Solskjærs håp om poeng i sitt første Manchester-derby som manager.

Det betyr at avstanden til topp fire forblir på tre poeng, ettersom Arsenal tapte 1–3 mot Wolverhampton, mens Manchester City har tatt et stort steg mot seriegull.

Med tre kamper igjen å spille, og den antatt tøffeste kampen unnagjort, har City ett poengs forsprang på andreplass Liverpool.

Overraskende plan fungerte før pause

Solskjær skapte blest i oppkjøringen til kampen ved å advare mot et City-lag som kom til å kakke i hæler, sparke og lage mange kyniske frispark. Guardiola reagerte sterkt og hevdet at han aldri forbereder lagene sine med denne hensikten, men allerede før ti minutter var gått hadde to United-spillere blitt klippet ned, og Vincent Kompany hadde pådratt seg et gult kort for en taktisk felling.

En lovende start på kampen for United, og en tilsvarende slurvete åpning av de lyseblå gjestene, førte til et trykk fra hjemmefansen som ikke har vært å se på Old Trafford på flere måneder.

– Solskjær fikk svar av spillerne sine i form av arbeidsinnsats, sier Brede Hangeland i TV2-studio etter kampen.

Men han er langt fra imponert over United mot byrivalen.

– Ett skudd på mål er altfor lite. Det er det samme som Everton sist, sier TV2-ekspert Hangeland.

Solskjær kunne glede seg over at den noe uventede slagplanen fungerte godt i første omgang: Fembackslinjen, med overraskelsen Matteo Darmian som høyre midtstopper, holdt City unna de aller største målsjansene, mens fotrappe Marcus Rashford og Jesse Lingard utgjorde en kontringstrussel som duo på topp.

les også Engelske eksperter sår tvil om Solskjær: – De ble paniske

Det var riktignok City og deres store spiller denne sesongen, Raheem Sterling, som sto for førsteomgangens største farlighet: 24-åringen tråklet seg inn i Uniteds felt på tampen av omgangen, men avslutningen hans ble fanget av David De Gea.

Lagene gikk målløse til pause etter at en fly forbannet Guardiola, som hadde vært tydelig frustrert hele omgangen, hadde uttrykt sin sterke misnøye med at United satte i gang et angrep i stedet for å spille ballen ut over sidelinjen da Ilkay Gundogan lå nede etter et sammenstøt med Lingard.

FRUSTRERT: Pep Guardiola var ofte oppgitt i første omgang. Men humøret snudde fort etter pause … Foto: CARL RECINE / Reuters

Lettelse for Guardiola

Guardiola fikk mer å irritere seg over like etter hvilen da midtbaneankeret Fernandinho satte seg ned og signaliserte at han var ferdig for kvelden.

Han kunne derimot slippe jubelen løs få minutter senere da Bernardo Silva skar inn i banen og tok De Gea på sengen med en kjapp avslutning i nærmeste hjørne.

les også Guardiola reagerer på Solskjær-uttalelser: – Jeg liker det ikke

City spillerne feiret foran bortesvingen, mens Solskjær manet spillerne sine til å slå tilbake, noe de nesten gjorde umiddelbart: Lingard fikk en vidunderlig mulighet til å bredside inn utligningen etter et innlegg fra Rashford, men han bommet fullstendig på ballen.

Mens vertene rotet bort en sjelden mulighet, var gjestene nådeløst effektive: Etter at Fred hadde mistet ballen, spilte Sterling fri innbytter Leroy Sané, som scoret via benet til en stadig mer utskjelt De Gea i United-målet.

«Du får sparken i morgen», sang den feststemte bortefansen mens tiden rant ut for Solskjær og United, som nå har tapt tre strake kamper – og syv av de ni siste.

Publisert: 24.04.19 kl. 22:53 Oppdatert: 24.04.19 kl. 23:05