RBK nektet å bli intervjuet av Eurosport – nå er konflikten løst

TRONDHEIM/OSLO (VG) Mandag nektet Rosenborg å prate med TV-selskapets reportere. Nå får Eliteseriens rettighetshaver derimot lov til å intervjue klubbens ledere, spillere og trenere igjen.

– Vi har hatt en konstruktiv dialog med Discovery. Vi har fått markert vårt synspunkt, at den journalistikken de utviste ikke var spesielt god, sier organisasjonsleder Trond Alstad til VG.

Klubben reagerte kraftig på at tidligere RBK-trener Kåre Ingebrigtsen slapp til med lite flatterende karakteristikker om ledelsen på Discovery-eide Eurosport søndag kveld.

Nå har partene pratet ut om hendelsen.

– Behov for å sette oss ned

Som VG skrev mandag, reagerte Rosenborg på at Ingebrigtsen fikk lov til å kritisere RBK-ledelsen på direktesendt TV kort tid etter at han var i rettssak med klubben.

Discovery tok raskt selvkritikk, men deres reporter ble likevel nektet å prate med medlemmer av RBK-leiren mandag.

– Vi vet at de har tatt det opp til diskusjon. De ønsker å være ryddige og tydelige. Det er betryggende. De har også diskutert programlederens rolle, og erkjent at han burde stoppet, sier Alstad og forteller at klubben nå vil slippe til Eurosport-reporterne igjen.

– Sett i ettertid, var det en riktig avgjørelse å ikke prate med Eurosport i går?

– Vi hadde behov for trekke oss litt tilbake og koordinere oss, så ikke vi skulle si noe galt og bli revet med av saken. Det var definitivt behov for å sette oss ned i fred og ro og vurdere hvordan vi skulle forholde oss til det. Det er klokere at flere hoder snakker sammen enn at man reagerer umiddelbart, sier Alstad.

– Godt forlikt

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery er glad for at de nå har snakket ut med Rosenborg.

– Vi har pratet med Rosenborg. Vi oppfatter at vi er godt forlikt. Begge parter legger dette bak oss og går videre. Litt temperatur tåler vi alle. Slik skal det være i fotballverdenen, men det er kjempefint at vi nå kan gå videre, sier Skoland til VG.

– Hva har dere konkludert med etter det som har skjedd?

– Vi har evaluert og snakket om hvilke justeringer vi skal gjøre. Kåre skal følge den fotballfaglige rollen han er tiltenkt fremover, sier Skoland.

