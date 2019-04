SPRUDLET: Ole Gunnar Solskjær var i lekent humør på Camp Nou dagen før kvartfinalen mot Barcelona. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Delte benk i 99-finalen: Avslører melding til Solskjær før legendemålet

BARCELONA (VG) Her er Ole Gunnar Solskjær (46) tilbake på Camp Nou-gresset for første gang siden han scoret et av Manchester United-historiens mest berømte mål for 20 år siden.

Denne gangen er det i rollen som manager, og det første Solskjær gjorde på gresset i Barcelona, var å hilse på Uniteds mektige, amerikanske eier Avram Glazer.

Solskjær kom ut på stadion lenge før spillerne sine og ble stående i flere minutter og prate med Glazer og finansdirektør Cliff Baty, som utnyttet muligheten til å ta en selfie med den omsider permanente United-manageren.

Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Noen minutter tidligere hadde kristiansunderen sittet på podiet foran et fullt presserom, og ikke overraskende ble minnene fra det mytiske finalemålet mot Bayern München i 1999 dratt opp igjen.

– Det er mange følelser. Det er selvfølgelig et fantastisk minne for meg. Det er forrige gang, og faktisk den eneste gangen, jeg har vært ute på banen her, sier Solskjær.

På tribunen har han vært to ganger siden: En gang på El Clásico med en av sønnene i 2016, og senest for halvannen uke siden for å speide på Barcelona mot Atlético Madrid.

– Men jeg ser egentlig ikke så ofte tilbake på den kvelden. Jeg vet ikke hvordan jeg føler meg, jeg tror ikke det blir annerledes, jeg gleder meg bare til kampen. Jeg er fokusert på at vi må spille bedre. Det er jobben min nå, sier Solskjær, som også har sagt at han ikke vil bruke disse minnene når han skal snakke med spillerne før tirsdagens storkamp:

En som i større grad kan la seg rive med av den nostalgiske følelsen, er Wes Brown (39), den mangeårige Manchester United -forsvareren som er til stede i Barcelona i rollen som ekspert på klubbens TV-kanal.

Han møter VG i en av gangene på Camp Nou, passende nok like foran en TV-skjerm som viser Solskjærs berømte vinnermål i reprise.

MIMRER: Wes Brown ser Ole Gunnar Solskjærs berømte vinnermål i reprise – inne i en av gangene på Camp Nou i Barcelona. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

– Det er fantastisk. Dette er stadionet jeg har mitt fineste minne fra. Folk spør meg hvorfor 2008-finalen (United slo Chelsea etter straffer) ikke var bedre, ettersom jeg faktisk fikk spille, men jeg tror ingenting kan toppe den følelsen. Det er spesielt å være tilbake, sier Manchester-fødte Brown, som var en del av United fra 1992 til 2011.

Han delte benk med Solskjær under 1999-finalen, helt til nordmannen ble byttet inn og avgjorde kampen. Brown forteller at han kom med en beskjed til den kommende helten:

– Jeg sa det til ham på benken: «Du scorer alltid når du kommer inn. Du scorer alltid.» Og han svarte «ja», for han visste hva han måtte gjøre. Han visste at spillerne var slitne. Fokuset han hadde, og mentaliteten han viste, var fantastisk.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Du var bare 19 år da det skjedde. Hvordan endret den scoringen måten dere og fansen så på Solskjær?

– Vet du, jeg har alltid visst at Solskjær var en legende. Avslutningene hans på trening var utrolige. Han startet ikke så mange kamper som han ønsket, men han forstod klubben, han forstod hva det betydde, han forstod hva det ville si å ha en god tropp, og han var en stor del av troppen. Han scoret trolig det mest berømte målet i Manchester United noensinne. Det er fordi han trodde på det umulige og hadde tiltro til hva laget kunne gjøre, sier Brown.

Publisert: 16.04.19 kl. 09:11