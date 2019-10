FØLELSESLADD IDRETT: – Det er mye følelser i fotballen. Til og med da jeg spilte i sjuendedivisjon kunne det jo skje at vi satt i garderoben, voksne mannfolk godt opp i tredve-åra, og raste mens fotballsko fløy veggimellom, forteller Raymond Johansen lattermildt. Foto: Gisle Oddstad

Byrådslederen etterlyser trygge voksne i kampen mot fotballvolden: – Hjemme alene-fest

EKEBERGSLETTA (VG): Etter et langt liv i Oslo-fotballen, er ikke byrådsleder Raymond Johansen (Ap) veldig overrasket over at hovedstaden topper voldsstatistikken. Men han advarer mot å sette likhetstegn mellom volden og andelen personer med minoritetsbakgrunn i byen.

Nå nettopp







VG har de siste ukene avdekket at det siden 2010 innen fotballen har vært flere volds- og trusselhendelser i hovedstaden enn noe annet sted i landet. Det overrasker ikke byrådslederen veldig.

– Det er røffere i denne byen enn andre steder i landet, det er det nok av statistikker som viser. Derfor tror jeg at dette handler om mye mer enn fotball. Men så er det likevel sånn at sterke følelser lettere kommer til overflaten på en fotballbane der det er mye temperatur og tenning, sier Johansen til VG.

Han forteller at han både i sine mange år som spiller og som foreldretrener på sønnenes lag har sett at det har gått hardt for seg i Oslo-fotballen.

– Det har vært noen lag som har vært helt jævlige å spille mot i perioder. Det gjelder både på seniornivå og i ungdomsfotballen, sier han.

Har du opplevd vold i idretten? Kontakt VGs journalist.

Mener foreldreoppfølging er det viktigste

VG har sett nærmere på dommene for spillere i Oslo Fotballkrets, og her kommer det frem at bydelene Grorud og Søndre Nordstrand er overrepresentert i statistikken. Dette er bydeler med lavere gjennomsnittslønn, høyere andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn, lavere utdanningsnivå og høyere frafall fra videregående skole enn resten av Oslo.

Johansen sier det er åpenbart at det er en sammenheng her, og har en klar formening om hvor skoen trykker aller mest: Det handler om oppfølging fra voksne.

– Jeg tror det har aller mest med ressurser rundt lag å gjøre. Når du ser kamper der det ene laget har ti foreldre og flere trenere, mens det andre laget har en ensom trener som kanskje er ett år eldre enn spillerne, så er det ikke unaturlig at det blir mer bråk rundt det andre laget, sier han.

– Flere som ser disse tallene vil tenke at det først og fremst kommer av at det er et stort antall personer med innvandrerbakgrunn i Oslo?

– Ressursene rundt lag med høy andel minoritetsbakgrunn er ofte mindre. Det gjelder både penger, antall trenere og foreldreoppfølging. Men da er det den manglende oppfølgingen som er utfordringen, ikke det at noen har minoritetsbakgrunn eller ikke. Og da er det det vi må prøve å gjøre noe med.

les også NFF har ikke anmeldt én eneste av 78 voldssaker: – Hva slags signal sender det?

les også Volden i fotballen: NFF svikter ofrene

– Hjemme alene-fest

Johansen er derfor veldig glad for å høre om tiltaket til bydel Grorud, som har lagt et sekssifret beløp på bordet for at klubben som har slitt med denne typen hendelser kan ansette trenere eller gi kurs til foreldretrenerne i klubbene.

– Det VG har dokumentert er rett og slett uttrykk for en alene hjemme-fest, der det mangler trygge voksne rundt lag. Da er det kjempebra at bydelene legger til rette for at det kan bli flere trygge voksne rundt lagene, sier han.

Byrådslederen understreker at det må være de som er nært på klubbene som bestemmer hva som kan gjøres for å unngå voldshendelser i fotballen. Selv om politikerne i forrige uke fikk rødt kort av tidligere toppdommer Tom Henning Øvrebø, vil Johansen altså likevel ikke at byrådet skal detaljstyre det som skjer i de ulike bydelene, men heller sørge for at bydelene har gode nok økonomiske rammevilkår til å hjelpe klubbene dersom det trengs.

Johansen sier også at man bør ha realistiske ambisjoner i arbeidet med å stoppe fotballvolden.

– Fotballen må selvsagt slå hardt ned på hendelser som dette. Men det er en kontaktsport som setter følelser i sving, så å tro at man skal komme ned i null hendelser i året er nok ikke realistisk. I stedet bør vi jobbe med å forebygge det i så stor grad vi kan.

GODE MINNER: Her er byrådslederen på en av banene på Ekebergsletta, der et av hans beste fotballminner kommer fra, nemlig da han fikk se tvillingsønnene vinne Norway cup med Vålerenga som 15-åringer. – Han ene scoret 1–0-målet og han andre var kaptein. De hadde en stolt far den dagen, mimrer Johansen. Foto: Gisle Oddstad

Publisert: 11.10.19 kl. 12:31







Mer om