MÅLLØS: Ibrahima Wadji forlot banen uten scoring i 0–0-kampen hjemme mot Kristiansund. Etterpå testet han positivt. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Ber om forkortet straff for Wadji i dopingsaken

Tre måneder er gått siden Haugesund-spissen Ibrahima Wadji avla en positiv dopingprøve. Advokaten forventer å få dommen innen kort tid.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Saken skal nå være ferdig etterforsket, og vi regner fortsatt med at den blir behandlet i Påtalenemndens møte 22. august, sier advokat Trond Jarle Bachmann til Haugesunds Avis.

Ibrahima Wadji har vært utestengt fra trening og kamp siden det ble kjent at senegaleseren testet positivt på morfin etter kampen mot Kristiansund 19. mai.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Nå håper advokatens hans at suspensjonen som FK Haugesund har ilagt ham vil telle med.

– Vi har argumentert for at utestengingen han eventuelt ilegges skal regnes fra prøvetagningsdatoen 19. mai, men hvorvidt vi vinner frem med dette beror på en skjønnsmessig totalvurdering, sier Bachmann.

Før han ble dopingtatt rakk han å herje med Mjøndalen:

Utfallet av dommen kan få stor innvirkning for hva FKH foretar seg på overgangsmarkedet, som stenger 31. august.

– Vi har lite og ingenting å melde. Vi avventer å kommentere inntil saken er behandlet, sier daglig leder Eirik Opedal i FKH, som snart skal inn i en rolle som sportslig ansvarlig i klubben.

les også Ibrahima Wadji med positiv dopingprøve: – Kom som et sjokk

Wadji har selv forklart at han tok medisin mot diaré i første halvdel av mai. Denne skal konen hans ha kjøpt i deres felles hjemland Senegal, og Wadji skal torsdag ha blitt kjent med at det inneholder morfin.

Denne tabletten skulle det medisinske apparatet i Haugesund vært informert om, forteller styrelederen i klubben.

– Vi har interne rutiner for antidoping som innebærer at spillerne skal føre logg og at loggen skal avsjekkes med medisinsk personell. I teorien skal vi vite det om spillere har tatt så lite som en enkelt paracet-tablett, sa Leiv Helge Kaldheim i juni.

Publisert: 20.08.19 kl. 22:32

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post