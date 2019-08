NØKKELSPILLER: Paul Pogba (t.v.) har startet samtlige 22 kamper under Ole Gunnar Solskjær i Premier League. Her er stjernen og manageren etter forrige sesongs siste kamp mot Cardiff den 12. mai. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjær hylles for Pogba-behandling: – Et mesterstykke

MANCHESTER (VG) De siste uttalelsene til Paul Pogba (26) skaper oppstyr i britiske medier, men Ole Gunnar Solskjær (46) får også ros for å ha klart å roe ned franskmannen i løpet av sommeren.

Til tross for at Pogba igjen sådde tvil om egen fremtid ved å uttale at «vi står fast ved at det er et spørsmålstegn» etter 4–0-seieren over Chelsea søndag ettermiddag, var tonen langt mildere enn tidligere i sommer, da både ham og agent Mino Raiola virket fast bestemt på å forlate Manchester United.

Paul Pogba (26) Kom til Manchester Uniteds akademi som 16-åring i 2009. Forlot klubben til fordel for Juventus etter uenigheter mellom agenten Mino Raiola og manager Sir Alex Ferguson i 2012. Ble tidenes dyreste fotballspiller da han kom tilbake til Manchester United for 105 millioner euro i 2016. Har startet alle de 22 kampene under Ole Gunnar Solskjær i Premier League. Involvert i 18 mål (ti mål, åtte assists) siden Solskjær tok over Manchester United – best av alle i ligaen sammen med Sergio Agüero. Uttalte i juni at han ønsker nye utfordringer et annet sted. Agent Raiola sa i juli at de jobbet med å få Pogba vekk fra klubben. Har kontrakt med Manchester United til 30. juni 2021 - og klubben har en opsjon om å forlenge med ett år til. Vis mer

Overgangsvinduet er fortsatt åpent frem til 2. september i Spania, som betyr at Real Madrid fortsatt i teorien kan kjøpe superstjernen, men oppfatningen til de som følger Manchester United tettest, er at det ikke kommer på tale for Solskjær å gi slipp på 26-åringen.

– Det er null sjanse for at han drar nå, sier ESPNs anerkjente journalist Mark Ogden, som har rykte på seg for å være blant de best informerte i Manchester United-landskapet.

– Midtbanen deres ville blitt helt ødelagt, det ville ikke vært noe kreativitet igjen. Det ville vært en enorm smell, sier han.

Manchester United ønsker ikke å kommentere de seneste uttalelsene til Pogba, men kilder innad i klubben beskrives franskmannens oppførsel og innstilling denne sommeren som «fantastisk».

Samme adjektiv kan også brukes om spillerens prestasjoner i andre omgang av serieåpningen mot Chelsea, da han la opp til to scoringer inkludert en spektakulær, millimeterpresis langpasning til Marcus Rashfords 3–0-mål.

Han var den United-spilleren med flest ballberøringer (84), flest sjanser skapt (4) og flest pasninger (63) – fra en dyptliggende midtbaneposisjon som skiller seg fra den mer fremskutte rollen han opererte i forrige sesong.

– Solskjær har utført et mesterstykke i personalledelse ved å gjøre Paul Pogba om fra en spiller som ønsket seg bort på slutten av forrige sesong, til å levere en av sine beste kamper i United-drakten på søndag, sier The Suns Manchester United-korrespondent Neil Custis til VG.

– Ole har overbevist ham om at utfordringen han søker etter, finnes rett foran nesen hans på Old Trafford. Selv om Pogba fortsatt kanskje ønsker seg en overgang til Real Madrid, har han nå forpliktet seg til å gjøre sitt beste for United, og det skal Solskjærs ledelse ha æren for, tillegger Custis.

Ifølge journalisten har Solskjær i løpet av sommerens turné i Australia, Singapore og Kina lagt ned en stor innsats for å overbevise Pogba om at han kan bli en lederskikkelse på et ungt og spennende Manchester United-lag.

Etter å ha irritert Solskjær og United ved å uttale at «jeg liker Pogba veldig godt» mot slutten av forrige sesong, kan det virke som Real Madrid-manager Zinédine Zidane har tonet ned den franske flørten med tre uker igjen av det spanske overgangsvinduet.

– Vi er her med laget vi har, og spillerne vi har, det er det eneste vi tenker på, sa Zidane, tydelig lei av å bli stilt Pogba-spørsmål, på en pressekonferanse en uke før seriestarten mot Celta Vigo førstkommende helg.

For øyeblikket virker det langt mer sannsynlig at den spanske storklubben punger ut for PSGs misfornøyde superstjerne Neymar enn at Pogba slutter seg til sin landsmann.

Publisert: 14.08.19 kl. 10:42