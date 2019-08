Kåre Ingebrigtsen og Nicklas Bendtner kommuniserer etter 1–0-seieren borte mot Stabæk i Eliteserien 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Avslører detaljer om Bendtner-overgangen i ny bok

Hvordan i alle dager havnet han i norsk fotball? En barndomsvenn, en skeptisk agent og et møte i København er blant ingrediensene i Nicklas Bendtners sjokkovergang til Rosenborg.

Det kommer frem i den nye boken om Kåre Ingebrigtsen, «Bruttern» som ble gitt ut på Aschehoug forlag denne uken. Der vier den tidligere Rosenborg-treneren et helt kapittel til den danske stjernen.

6. mars 2017 ble Bendtner med en fortid i blant annet Arsenal, presentert klar for Rosenborg. Ifølge boken hadde det neppe skjedd uten innblanding fra Rosenborg-kaptein Mike Jensen, barndomsvenn av Bendtner.

For dagen etter at toppscorer Christian Gytkjær ble solgt fra RBK til 1860 München i januar 2017, lurte Jensen på om daværende trener Kåre Ingebrigtsen og sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye hadde noen minutter.

I boken, forfattet av Adressa-journalist Geir Svardal, står det:

«Han hadde et forslag, om de ville høre, det var bare å holde seg fast. Nicklas Bendter. Mike luktet verken Tuborg eller Gammel Dansk, det gjorde han for så vidt aldri, og ikke virket det som om han var påvirket av andre ting heller, men det gnistret enda mer enn vanlig fra øynene til kapteinen da han lente seg konspiratorisk mot treneren og sportsdirektøren for å fortelle. [...] De kunne i hvert fall ta en telefon til agenten hans, foreslo Mike, han het Ivan Benes, og høre hvor realistisk det var.»

Det skulle blant annet resultere i denne scoringen:

Og slik var det første frøet sådd. Mike Jensen har pratet om sin rolle tidligere, men det er sjelden omtalt.

– Det var jeg som foreslo det, men mer gjorde jeg ikke. [...] Jeg var med på idéen og fikk den plantet hos Stig Inge, uttalte den danske RBK-kapteinen da han gjestet Adressa-podcasten Rasmus & Saga i slutten av 2017.

Det tok imidlertid litt tid fra Jensens møte med sjefene til overgangen ble bekreftet. Boken tar for seg tiden fra den siste halvdelen av januar 2017 og frem til dansken signerte i starten av mars samme år.

Rosenborg tok kontakt med Bendtners agent, Ivan Benes.

Hva mente han?

At muligheten ikke var stor, ifølge boken.

Men etter å ha forhørt seg med spilleren selv, var tilbakemeldingen at det faktisk var en sjanse.

Partene skal ha møttes første gang ansikt til ansikt etter Rosenborgs 2-0-seier over FC København i en treningskamp i Parken 11. februar 2017.

Ifølge boken avsluttet Ingebrigtsen RBKs innsalg til Bendtner med å si at «Nicklas har alt vi leter etter, men vi, Rosenborg og Trondheim, har også alt Nicklas leter etter.» Den daværende RBK-treneren følte seg som hovedpersonen i en film, beskriver boken.

Det gikk tre uker før Ingebrigtsen så noe til Bendtner igjen, og i mellomtiden var det Bjørnebye som forhandlet med og om dansken. Da en avtale omsider ble skrevet under, gikk Ingebrigtsen til Pål André Helland og ba ham gjette hvilken ny spiller klubben skulle presentere den påfølgende dagen.

«Kantspilleren trodde knapt det han hørte da Kåre måtte hjelpe ham på rett kjøl i gjettingen. [...] skulle man støpe en klassisk Rosenborg-spiss i én form, var vel Nicklas Bendtner den best mulige modellen, mente Pål André Helland.»

SIGNERT: Nicklas Bendtner (i midten) sammen med RBK-sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye (t.v.) og agent Ivan Benes (t.h.) i mars 2017. Foto: RBK

Dagen etter, den 6. mars 2017, var «sirkus Bendtner» i gang i Trondheim.

Dansken opplevde en voldsom opptur i sin første sesong, der han nettet 19 ganger på 29 ligakamper, mens det gikk tråere 2018. Skadeplaget ble det fem mål på 23 ligakamper ble det da, samtidig som han akkurat ikke ble en del av VM-troppen til Åge Hareide.

I år har forholdet mellom klubb og spiller skjært seg. Nicklas Bendtner, som har kontrakt ut 2019, har ikke spilt for RBK siden slutten av april og Bjørnebye har bekreftet at klubben jobber med å få solgt dansken i løpet av sommeren.

«Skulle Nicklas gå kontraktstiden ut, ville en såkalt sign-off-klausul i kontrakten bli utløst og gi ham et ukjent millionbeløp i bonus», hevdes det også i boken om Ingebrigtsen.

Da VG spurte styreleder Ivar Koteng følgende om samme tema tidligere i sommer, svarte han slik:

– Det har også vært snakk om at Bendtner har en klausul i kontrakten som vil gi ham en ekstra sum penger hvis han spiller noen kamper til og at det har vært avgjørende for at han ikke får være med lenger. Stemmer det?

– Nei. Det er ikke noe sannhet i det. Jeg kjenner ikke til det, sier Koteng.

